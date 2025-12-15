Haberler

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
Güncelleme:
İstanbul Sirkeci'de bir esnaf, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Esnaf, çok sayıda kişi tarafından acımasızca dövüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

İstanbul'un tarihi ve kalabalık semtlerinden Sirkeci, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Bölgede esnaflık yapan bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir grubun saldırısına uğradı.

Olay, Sirkeci'nin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişiden oluşan saldırgan grup, bir esnafa saldırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARDA

Saldırıya uğrayan esnafın sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemezken; saldırı anları kameralarca anbean kaydedildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

