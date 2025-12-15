Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

İstanbul'un tarihi ve kalabalık semtlerinden Sirkeci, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Bölgede esnaflık yapan bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir grubun saldırısına uğradı.

Olay, Sirkeci'nin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişiden oluşan saldırgan grup, bir esnafa saldırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARDA

Saldırıya uğrayan esnafın sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemezken; saldırı anları kameralarca anbean kaydedildi.