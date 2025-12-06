Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
KKTC'nin Girne şehrinde bir kişi, arabanın arka bagajında çorba yapıp vatandaşlara dağıttı. Hijyenin sıfır olduğu skandal görüntüler sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar yetkililere harekete geçmesi için çağrıda bulundu.
KKTC'nin Girne şehrinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.
ARABANIN BAGAJINDA ÇORBA PİŞİRİP DAĞITTI
Kimliği belirlenemeyen bir kişi, otomobilinin açık arka bagajını adeta bir mutfak tezgâhı gibi kullanarak burada çorba pişirdi ve hazırladığı bu çorbayı çevredeki vatandaşlara dağıttı. Gıda güvenliği ve hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı bu uygulama, izleyenler arasında büyük bir endişe yarattı.
Skandal görüntüler üzerine harekete geçen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yetkililere harekete geçmesi için çağrıda bulundu.