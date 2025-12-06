Haberler

Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı
KKTC'nin Girne şehrinde bir kişi, arabanın arka bagajında çorba yapıp vatandaşlara dağıttı. Hijyenin sıfır olduğu skandal görüntüler sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar yetkililere harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

KKTC'nin Girne şehrinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, otomobilinin açık arka bagajını adeta bir mutfak tezgâhı gibi kullanarak burada çorba pişirdi ve hazırladığı bu çorbayı çevredeki vatandaşlara dağıttı. Gıda güvenliği ve hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı bu uygulama, izleyenler arasında büyük bir endişe yarattı.

Skandal görüntüler üzerine harekete geçen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yetkililere harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Mallık parayla mi?

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

bnde içtim mis gibiydi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Size söylemiyor zaten abi.

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Özlü:

şu A habere biri yapayzeka işini çözmekte yardım etsin yoksa a haberide kandıracak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

teorik olarakta pratik olarakta mümkün değil

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
