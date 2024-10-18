Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? 39 yaşındaki Ankaralı Namık olarak bilinen Namık Uğurlu, 18 Ekim 2015'de kendi evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Şarkıcının severli ve yakınları ise bu ani ölümün sebebini merak ediyor ve araştırıyor. İşte Ankaralı Namık ölümü ile ilgili merak edilenler haberimizde

ANKARALI NAMIK NEDEN ÖLDÜ?

39 yaşındaki Namık Uğurlu, 18 Ekim 2015'de Ankara'daki evinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştur. Kuzey Ankara TOKİ Blokları'nın 15. etabında 10. katta yaşayan Uğurlu'nun ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Savcısı Turhan Elbistan'ın yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verilmiştir.

Kararda, "Olayın kaza sonucu düşme olarak değerlendirildiği, ölüm zamanı ve sebebi ile maktulün kimliğinin belirlenerek otopsiden elde edilen sonuçların incelendiği, olayda başkasının kusur ve etkisinin saptanmadığı anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

Ankaralı Namık'ın daha önce bir trafik kazası geçirdiği ve bu kazada kaburgasında kırık olduğu belirtilmiştir. Uğurlu'nun ölümü ile ilgili tanık ifadelerinde, ruhsal ya da ekonomik bir sorununun olmadığı ve intihar etme olasılığının bulunmadığı vurgulanmıştır. Kararda, Uğurlu'nun olay günü eşi ve çocuklarıyla birlikte yemek yediği, daha sonra 6 yaşındaki çocuğunu uyutmak için odasına götürdüğü, sonrasında aile üyelerinin Uğurlu'nun düştüğünü fark ettikleri belirtilmiştir. Soruşturma sırasında ifadesi alınan Nebahat Uğurlu, kocasıyla arasında bir geçimsizlik olmadığını ve eşinin intihar ettiğini düşünmediğini ifade etmiştir.

ANKARALI NAMIK KİMDİR?

Ankaralı Namık, 30 Nisan 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen, söz yazarı, televizyon programcısı, bestekâr ve oyuncudur. Malatya İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra kendi mesleğini icra etmek yerine müziğe yönelmeyi tercih etmiştir.

ANKARALI NAMIK ALBÜMLERİ VE SİNGLE'LARI

Albümler

2005 Ankaralı Namık - Hadi Çıkta Gel

2005 Ankaralı Namık - Salla Bidenem Salla

2006 Ankaralı Namık - Arabada Beş Evde Onbeş

2006 Ankaralı Namık - Hovarda

2006 Ankaralı Namık - Yapıştır Koçum - Nassı Yani

2007 Ankaralı Namık - Ah Babam Sağ Olsaydı

2007 Ankaralı Namık - Vay Aslanım Vay

2010 Ankaralı Namık - Dar Geldi Sana Ankara

2011 Ankaralı Namık - Seviyorsan Bak Yüzüme & Mezar Taşları

2012 Ankaralı Namık - Uyuma Dayı Paranı Çalarlar

2013 Ankaralı Namık - Oğlumun Tabancası & Tak Tak Eder Amcası

2014 Ankaralı Namık - Utanmadın Mı

2014 Ankaralı Namık - Ananın Hayrına Ver

2015 Ankaralı Namık - Bayrama Gidiyorum

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