Survivor 2025'te rekabet giderek kızışırken, Almeda Baylan'ın performansı ve ada hayatındaki mücadelesi merak konusu olmaya devam ediyor. Survivor'da yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Almeda'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Almeda Baylan kimdir? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Almeda Baylan, Osmaniye'de doğmuştur. Sporla iç içe bir yaşam süren Baylan, özellikle yüzme ve dalış sporlarına ilgi duymaktadır. Survivor 2025 sezonunda yarışmacı olarak dikkat çeken Almeda Baylan, yarışmanın yedek kadrosundan ana kadroya dahil olmuştur. Ayrıca, sosyal medyada fazla aktif olmayan Almeda Baylan'ın Instagram hesabında yaklaşık 161 bin takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı @almedabaylan şeklindedir.