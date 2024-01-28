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Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Alişan hastaneye mi kaldırıldı, neden? Şarkıcı Alişan'ın hastalığı ne?

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Şarkıcı Alişan, Sivrihisar'daki konserine giderken yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Alişan hastaneye mi kaldırıldı, neden? Şarkıcı Alişan'ın hastalığı ne?

Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyordu. Hafta içi her gün TRT1 ekranlarında program yapan Alişan, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Alişan hastaneye mi kaldırıldı, neden? Şarkıcı Alişan'ın hastalığı ne?

ALİŞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eskişehir'deki konseri için yola çıkan Alişan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Şiddetli karın ağrısı yaşayan şarkıcının yapılan tahlillerin ardından acil apandisit ameliyatı olmasına karar verildi. Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın sağlık durumu nasıl? Alişan hastaneye mi kaldırıldı, neden? Şarkıcı Alişan'ın hastalığı ne?

Emir Ceran
Emir Ceran
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