Ali Rıza Ertemür kimdir? CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemür kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı ise Ali Rıza Ertemür. Ali Rıza Ertemür nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ RIZA ERTEMÜR KİMDİR?

Ali Rıza Ertemür, 5 Şubat 1962'de Denizli'de doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı Muzaffer'dir. Sanayici; Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. Tarım, tekstil, petrol alanlarında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak ticari hayatını sürdürdü. Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Genç İşadamları Derneği üyesi oldu. Az düzeyde Almanca bilen Ertemür, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.