Ali Gür kimdir? AK Parti Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür kaç yaşında, nereli?
Ali Gür kimdir? AK Parti Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür hakkında merak edilenler. Ali Gür'ün yaşı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür oldu. Peki, Ali Gür kimdir? AK Parti Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı Ali Gür kaç yaşında, nereli?
ALİ GÜR KİMDİR?
- 1975 Burhaniye doğumludur.
- Lisans mezunudur.
- Serbest özel sektörde çalışmaktadır.
- Önceki dönem Küçükköy Belde Yönetim Kurulu üyeliği 2014-2019 Ayvalık İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve Belediye Meclis üyeliği görevini yerine getirdi.
- 2020 yılı itibariyle AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Ayvalık Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.