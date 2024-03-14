Üye Girişi
Haberler

Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın-Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer hakkında merak edilenler gündemde. Dinçer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ali Dinçer, AK Parti'nin Aydın-Çine'deki yerel seçimlerdeki başkan adayıdır.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Çine Belediye başkan adayı Ali Dinçer oldu. Peki, Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli?

ALİ DİNÇER KİMDİR?

  • "1975 yılında Eczacı Hikmet Dinçer ve Ömer Dinçer'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Çine'de, liseyi Aydın'da bitirdikten sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.
  • Aynı yıl Afyon'da göreve başladı. 2000 yılında eşim diş hekimi Yeliz Dinçer ile evlenip Çine'ye yerleşti. Ömer ve Elif adında iki evladı var.
  • Aynı yıl Akçaova'da göreve başladı. 2003 yılında Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi'ne atandı.
  • 2015 yılına kadar Çine'de farklı okullarda görev yaptı.
  • 2015-2023 yılları arasında Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüttü.
  • Bu süreçte sendika başkanlığı, antrenörler derneği yardımcı başkanlığı, farklı yardım dernekleri ve STK'lerde görev aldı. Çine'deki spor kulüplerinde antrenörlük ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
  • 2021-2023 yılları arasında Yeşilay Aydın İl Başkanlığı görevim süresince madde bağımlılığı ile mücadele etti.
  • 2023 yılının aralık ayında Çine Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü görevinden istifa ederek 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Çine belediye başkanı adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ali Dinçer AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Salih Sağınç kimdir? AK Parti Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında, nereli? Volkan Şeker kimdir? MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker kaç yaşında, nereli? Kasım Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan kaç yaşında, nereli? Hüseyin İnamlık kimdir? AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık kaç yaşında, nereli? Mümin Birinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci kaç yaşında, nereli? Fatih Önge kimdir? MHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Yumakoğulları kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları kaç yaşında, nereli? Hüsnü Yılmaz kimdir? AK Parti Denizli- Çardak Belediye başkana dayı Hüsnü Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erol Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak kaç yaşında, nereli? İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Cengiz Arslan kimdir? AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan kaç yaşında, nereli? Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title