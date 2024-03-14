Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli?
Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın-Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer hakkında merak edilenler gündemde. Dinçer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ali Dinçer, AK Parti'nin Aydın-Çine'deki yerel seçimlerdeki başkan adayıdır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Çine Belediye başkan adayı Ali Dinçer oldu. Peki, Ali Dinçer kimdir? AK Parti Aydın- Çine Belediye Başkan adayı Ali Dinçer kaç yaşında, nereli?
ALİ DİNÇER KİMDİR?
- "1975 yılında Eczacı Hikmet Dinçer ve Ömer Dinçer'in oğlu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Çine'de, liseyi Aydın'da bitirdikten sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu.
- Aynı yıl Afyon'da göreve başladı. 2000 yılında eşim diş hekimi Yeliz Dinçer ile evlenip Çine'ye yerleşti. Ömer ve Elif adında iki evladı var.
- Aynı yıl Akçaova'da göreve başladı. 2003 yılında Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi'ne atandı.
- 2015 yılına kadar Çine'de farklı okullarda görev yaptı.
- 2015-2023 yılları arasında Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüttü.
- Bu süreçte sendika başkanlığı, antrenörler derneği yardımcı başkanlığı, farklı yardım dernekleri ve STK'lerde görev aldı. Çine'deki spor kulüplerinde antrenörlük ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
- 2021-2023 yılları arasında Yeşilay Aydın İl Başkanlığı görevim süresince madde bağımlılığı ile mücadele etti.
- 2023 yılının aralık ayında Çine Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü görevinden istifa ederek 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Çine belediye başkanı adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.