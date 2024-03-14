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Ali Altıner kimdir? CHP Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Altıner kaç yaşında, nereli?

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Ali Altıner kimdir? CHP Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Altıner kaç yaşında, nereli? CHP'nin Denizli Çardak Belediye Başkan adayı olan Ali Altıner hakkında merak edilenler. Altıner'ın yaşı ve memleketi hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Çardak Belediye Başkan adayı ise Ali Altıner. Ali Altıner nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ ALTINER KİMDİR?

Ali Altıner, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Altıner Denizli 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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