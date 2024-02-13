Alaattin Köseler kimdir? Alaattin Köseler kaç yaşında, nereli? Alaattin Köseler hayatı ve biyografisi!

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ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi.1972'de Paşabahçe İlkokulu'nu bitiren Köseler, 1975 yılında BeykozZiya Ünsel Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1978'de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nden başarıyla mezun olup 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı.Hayatı boyunca sporla ilgilenen Alaattin Köseler, Beykoz Spor Kulübü'nün Basketbol şubesinde Yıldız, Genç ve A Takım olmak üzere, on iki sene basketbol oynadı. Köseler, mimar olarak çeşitliinşaat firmalarında, proje müdürü ve şantiye şefliği görevlerini üstlendi.Daha sonra kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Mer-kezi gibi pek çok büyük projeye imza attı. Köseler, 1999 Yerel Seçimleri'nde, halkın teveccühüyle Beykoz Belediye Başkanı oldu.

Döneminin en büyük ve en modern Hayvan Barınağı'nı faaliyete geçirdi. Zamanla Beykoz'un sembolü olan Bayrak Anıtı'nı, Beykoz halkının beğenisine sundu. Rüzgarlıbahçe'de, Hizmet Binası'nı hayata geçirdi. Beykoz'un köklü meselelerinden imar sorunu çözmek için birçok projeyi hayata geçirdi. Köseler, planlı bir Beykoz için ilçenin tüm paftaları bilgisayar ortamına aktartarak sayısallaştırılmasını sağladı. Beykoz'un bir diğer sorunu olan işsizliği çözmek için, İTKİP ile ortak proje geliştirdi ve 1500 kişiye iş imkanı sağladı.

2004 yılında, depreme yönelik başlatmış olduğu çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturulmuş, bu projeler; 2 kez E-TR olmak üzere, birçok ödül almıştır. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.