Aktürk Group Mahbuba Markasıyla Global Pazarlarda İz Bırakıyor

Aktürk, "Mahbuba markasıyla Seylan çayı, Türk kahvesi, kapsül kahveler, toz içecekler, oralet basmatti prinç ve bulyon gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz, titizlikle seçilmiş hammaddelerle ve modern üretim teknikleriyle dünya standartlarında üretilmektedir" dedi.

Kalite ve Güvenilirliğin Adresi

Aktürk Group, gıda sektöründeki yüksek standartları yakalamak için ISO 9001-22000, ISO 45001, ISO 14001, TSE, CE ve Helal gibi önemli sertifikalara sahip. Bu sayede, üretilen tüm ürünlerin güvenilirliği ve kalitesi uluslararası düzeyde onaylanmış oluyor.

Geniş Ürün Yelpazesi ile Dünya Lezzetleri Sofralarda

Mahbuba markası altında sunulan zengin ürün yelpazesi, tüketicilere dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini sunuyor. Seylan çayı ile güne zinde başlamak, pirinç çeşitleriyle sofraları zenginleştirmek, tüm kahve çeşitlerimizin eşsiz lezzetleri ile yaşamak ve daha birçok lezzeti Mahbuba ile deneyimlemek mümkün.

Aktürk Group, gıda sektöründe büyümeye devam ederken, Mahbuba markasıyla dünya çapında 50 üzerinde ülkeye ihracatı ile ve daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

Mahbuba anlamı nedir sizden duymak isteriz evet Mahbuba anlamı sevilen,sevgili ve sevgi ile eş anlamına gelendir.

Biri, güzeller güzeli bir mahbuba ya gönül verdi mi, artık ona kavuşmaktan başka bir şey istemez.