Akkuyu Nükleer Santrali nerede? Akkuyu Nükleer Santrali nereye inşa ediliyor?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. Peki, Akkuyu Nükleer Santrali nereye inşa ediliyor? İşte, Akkuyu Nükleer Santrali nerede? Yanıtı...

Akkuyu Nükleer Santrali nerede? Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. Peki, Akkuyu Nükleer Santrali nereye inşa ediliyor? İşte, Akkuyu Nükleer Santrali nerede? Yanıtı haberimizde...

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Akkuyu Nükleer Santrali, idari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Dört üniteden oluşacak olan santralin ilk ünitesi 2023'te faaliyete geçecektir.

Saha, idarî olarak Gülnar belediyesine bağlıdır. İl merkezine 140 km ilçe merkezine de 30 km uzaklıktadır. En yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesidir.

Çitlerle çevrili toplam alan 986 hektar, santralin inşaat sahası 225 hektardır. Arazi, etraftaki bölgelerden 200 metreye ulaşan dağlarla ayrılır, 4.5 km'lik bir asfalt yolla D-400'e bağlanır.

Akkuyu sahası, imzalanan ikili devletlerarası anlaşma sonucunda Rus kamu şirketi Atomstroyexport'a (ROSATOM'a bağlı Atomenergoprom'un alt şirketi) bedelsiz teslim edilmiştir. Rus kamu şirketi buraya kendi bulacağı finansal kaynaklarla nükleer santral inşa edecektir. Bu inşaat esnasında toplam 12,6 milyon m3 kazı malzemesinin oluşacağı tahmin edilmektedir. Malzemenin 4,8 m3'ü dolgu malzemesi olarak kullanılacak olup 7,8 milyon m3'ü ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen bir alanda depolanacaktır.