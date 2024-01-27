AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

Uğur Demirezen, 3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır'da başarıyla tamamlamıştır. Kendisi ticaret alanında faaliyet göstermekte olup, bu süreçte 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer almıştır.

Uğur Demirezen, 2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev alarak siyasi kariyerine adım atmış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. Bu süre zarfında ilçe başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür. 30 Kasım 2018 tarihinde ise İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, Bayındır Belediye Başkanlığı için adaylık sürecini başlatmıştır.

Uğur Demirezen, 31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu göreviyle halkın güvenini kazanmıştır.