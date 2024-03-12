Üye Girişi
Haberler

Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? CHP'nin Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ahmet Aktürk'ün kişisel bilgileri ve politik geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okuyun.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı ise Ahmet Aktürk. Ahmet Aktürk kimdir? Ahmet Aktürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET AKTÜRK KİMDİR?

1966 Yılında Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tufanbeyli'de, Lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesinde tamamladı, Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Ziraat Mühendisi olarak tamamladı. İş hayatına özel sektörde başlayarak yöneticilik kademesinde görev yaptı. Yaşamım boyunca Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli çalışma birimlerinde aktif görev aldı. 2010 Yılında kendi aile şirketi olan Göksu Tarım LTD. ŞTİ. şirketini kurup Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Adana Tufanbeyli İlçe Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Aktürk Tufanbeyli Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title