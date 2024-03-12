Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı ise Ahmet Aktürk. Ahmet Aktürk kimdir? Ahmet Aktürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET AKTÜRK KİMDİR?

1966 Yılında Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tufanbeyli'de, Lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesinde tamamladı, Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Ziraat Mühendisi olarak tamamladı. İş hayatına özel sektörde başlayarak yöneticilik kademesinde görev yaptı. Yaşamım boyunca Cumhuriyet Halk Partisinin çeşitli çalışma birimlerinde aktif görev aldı. 2010 Yılında kendi aile şirketi olan Göksu Tarım LTD. ŞTİ. şirketini kurup Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Adana Tufanbeyli İlçe Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.