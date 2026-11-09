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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, HBYS personeline teşekkür belgesi takdim etti.

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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, HBYS personeline teşekkür belgesi takdim etti.
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda HBYS personeline teşekkür belgesi takdim etti. HBYS personelinin hasta kayıtları, randevu işlemleri ve tıbbi veri yönetimi gibi dijital süreçlerdeki çalışmaları takdir edildi.


Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) bünyesinde görev yapan personele, sağlık hizmetlerinin dijital altyapısına sundukları katkı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, HBYS personelinin sağlık kuruluşlarında yürütülen dijital süreçlerin etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmaları takdir edildi.

Hasta kayıtları, randevu işlemleri, tıbbi verilerin yönetimi ve sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi akışının sağlanmasında önemli görev üstlenen HBYS personeline teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, çalışanların emek ve gayretlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Program, personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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