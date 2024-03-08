Seçimler yaklaşırken, Ankara Elmadağ'ın hangi partide olduğu merak konusu oldu. CHP Ankara- Elmadağ Belediye başkan adayı Adem Barış Aşkın oldu. Birçok kişi Adem Barış Aşkın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Adem Barış Aşkın kimdir? CHP Ankara- Elmadağ Belediye Başkan adayı Adem Barış Aşkın kaç yaşında, nereli?

ADEM BARIŞ AŞKIN KİMDİR?

Adem Barış Aşkın, 1981 yılında Elmadağ'da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Elmadağ'da tamamladı. 1998-2002 yılları arasında Niğde Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.

2003 yılında vatani görevini Manisa'da yerine getirdi.

2003-2018 yılları arasında Baştaş Çimento Fabrikasında çalıştı.

2009-2014 yılları arasında Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı seçildi. Belediye başkan adayı olması ile 2018 Kasım ayında İlçe Başkanlığı görevini bıraktı.

31 Mart 2019'da yapılan Yerel Seçimlerde Elmadağ Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.