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Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi!

Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi!
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Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi 1936 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi Tavşanlı Köyü'nde doğmuştur. Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi!

İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii'sinde almış sonra amcasının oğlu olan Mahmut Efendi Hazretleri ve Hafız İsmail Özer'den hafızlık eğitimi almaya başlamıştır. Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU KİMDİR^?

bdullah Ustaosmanoğlu 1936 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi Tavşanlı Köyü'nde doğmuştur. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii'sinde almış sonra amcasının oğlu olan İsmailağa Camii emekli İmam ve Hatibi Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hafız İsmail Özer'in eğitimleri ile hafızlık eğitimi almaya başlamıştır.

1957 yılında Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başlamıştır. 1963 yılı başlarında iseBayrampaşa Yeşil Camii'nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii'ne kadrolu İmam-Hatip olarak atanmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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