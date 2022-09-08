8 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Eylül Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 08.09.2022 08:00 09:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI
- 08.09.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU SİLEDİK YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA HAMİTLİ KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI SAKARLI KUYUCAK SÖĞÜTALAN BADEMLİ ÇAYIRYERİ HELİMLER MAH. HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN KOCAİSKAN YAYLACIK BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GELENBE İM GÖKÇUKUR FIRDAMLAR DEMİRTAŞ KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK GEBELER İLYASLAR TARIMSAL SULAMA YAYLACIK ALACALAR TARIMSAL SULAMA GELENBE GÜVENDİK KINIK ALACALAR BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK GÖKÇUKUR GES-1 KÖK YENİ MAHALLE ÇALTICAK FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN BOSTANCI IŞIKLAR HACET ÇOBANLAR ÇAYIRYERİ DAĞDERESİ ENERJİCOM GES GÜNSOL GES TEMPA-4 GES VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY CİNGÖZLER ÇAMKÖY GÖLBAŞI DUMANLAR HACILAR KARAKOZAN KÜRKÇÜ RAHMANLAR ZIRAMAN KEMELLER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, SÖNMEZ TİC. ÖZEL TR, YAĞLIOĞLU TİC. ÖZEL TR, ÜLGEN NAK. ÖZEL TR VE HAYRİYE ERTÜRK ANADOLU LİSESİ ÖZEL TR
- 08.09.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖCEK, YILDIZ, AVDUL MAHALLESİ VE BAZ İSTASYONLARI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVAALAN TEPEDİBİ MEVKİ. MEYİKLER MAH. MEYDANCIK MAH. AVEA DURHASAN ÖZEL TR DURHASAN MAH. ERDEM MÜH. ÖZEL TR DURHASAN İÇME SUYU ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ TR MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK MAVİ TAVUKÇULUK ÖZEL TR SAYKAL HAYVANCILIK ÖZEL TR İDİL HAYVANCILIK ÖZEL TR
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VODOFONE ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR İCİKLER İÇME SUYU TR-3 ÖZEL GÜMELE SULAMA ÖZEL TR KIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR KIZILCA MAH. HÜDÜK MAH. AHATLAR MAH. KARAİSALAR MAH. AHMETLER MAH. SELÇUK GELEN ÖZEL TR TURKCELL ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜZELYURT MAH. GÜVELİ MAH. KÖYLÜCE MAH. DELİDEMİRCİ MAH. İCİKLER İÇME SUYU-2 ÖZEL TR GÜMELE MAH. İCİKLER İÇME SUYU ÖZEL TR BOZÇATLI MAH. ÜŞÜMÜŞ MAH. KÖYLÜCE İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR TAŞOKÇULAR MAH. MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR İCİKLER MAH.
- 08.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY,ZEYTİNLİOVA,BÜNYANOSMANİYE VE TST,BALLICA,SABANCILAR,SIRTKÖY,EVKAFTEPE,HAMİDİYE,SAKARKAYA,ARABACIBOZKÖY,ERDELLİ,SİNDELLİ,EROĞLU,BÜKNÜŞ,ÜÇAVLU,SÜLEYMANKÖY,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SÜLEYMANKÖY ORMAN İŞLETME,BOTAŞ,ZEYTİNLİOVA MASKİ ARITMA TESİSİ,SUPERONLİNE BALLICA,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,YAĞ FABRİKALARI,TAVUK KÜMESLERİ,YAŞAM MERMER,TURKCELL KINIK KARADERE,EVKAFTEPE MERMER,BUSMER MADENCİLİK,ÜRETİCİ GIDA,TURKCELL ZEYTİNLİOVA,MSV MADENCİLİK,OTOYOL AŞ KINIK KARADERE VE SARUHANLI ŞATIRLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖMEÇLER ÇANŞA ÇORTAK DEDELER HAVAOĞLU KARASELENDİ KAYRANLAR OMURLAR YEŞİL ŞEHİRLİOĞLU TAVAK YAĞCI AKÇAKERTİL MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 09.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ DEDE, AYVALI BAYINDIR, KIVRAK, ÜRGEN, MESİR, GÖKSU, IŞIKLAR SOKAKLAR VE KAZIMKARABEKİR CADDESİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARIBEY MAHALLESİNİN TAMAMI, TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, DERBENT MAHALLESİNDEKİ; YAŞR SERT, NURİYE ÇAH ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 09.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ ÇİÇEKLİ İÇME SUYU ÖZEL TR ÇİÇEKLİ MAH. ÇİÇEKLİ KIRDİBİ MEVKİ. SİNDEL TR-1 BASKİ KINIK İÇME SUYU ÖZEL TR DEĞİRMENTAŞI MEVKİ. KINIK MAH.
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİT MAHALLESİ
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİN KAZIKLI PINARLAR KARATAŞTERZİLER TEPEYNİHAN VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALLESİ 5750, 5805, 5780, SOKAK VE SÜRMENE, DR. İBRAHİM ERDEMİR CADDESİ
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOVANCI MAH. BAYRAMŞAH MAH. KEMAH MAH AVEA KILAVUZLAR ÖZEL TR TURKCELL KILAVUZLAR ÖZEL TR KULALAR MAH. KULALAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TR-1 KUZUKÖY MAH. KAYRANOKÇULAR MAH. YUKARI KILAVUZLAR KARAPINAR MEVKİ. KILAVUZLAR MAH.
- 10.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ,EFENDİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI 280 SOKAK SONU SINDIRGI YOLU,ŞERİFOĞLU DEĞİRMEN VE CİVARLARI374 SOKAK SONU KARAYOLLARI SOMA KAVŞAĞI VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİNE BAĞLI 290 VE 292 SOKAKLAR
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇITAK MAHALLESİ TAMAMI
- 10.09.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAKLACI MAHALLESİ ARITMA TESİSİ VE ÇEVRESİ
- 10.09.2022 12:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BARIŞ MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ BÖLGESİ
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ
- 11.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVATLAR EMRE BAYRAMŞAH KENGER YAĞBASTI ERENBAĞ ŞIHLI MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İNCESU MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 12.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAH. VATAN CADDESİ FEVZİPAŞA MAH.UNSOY TARIM GURME- VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TİCARETHANELER
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EDEN ZİRAİ ÖZEL TR AZİMLİ KÖYÜ ENGİNLER TARIM GIDA LTD. ŞTİ ÖZEL TR HANLAR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR EBRU ELDEM GÖKDERE VE ARK. ÖZEL TR GÜNDOĞDU KÖYÜ ABDULLAH FİDAN ÖZEL TR KİLLİK KÖYÜ VİSTA TARIM ÖZEL TR MASKİ KİLLİK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR KİLLİK TOPALLI GÖKYÜZÜ TARIM ÖZEL TR BOZBURUN MAH. KİLLİK BEYNAMAZLI ALİ BOZKAYA ÖZEL TR UĞURLU MAH. ANEMİS TAŞIMACILIK ÖZEL TR MEYFİD FİDAN TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR MUSTAFA CÜNEYT ÖZER TR KİBANA TARIM ÖZEL TR OĞUZ BEKİR ÇAKIR ÖZEL TR KINIK KÖYÜ MAH. A.T.M. PLAZA PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR MESTANLI KÖYÜ MAH. MASKİ AMBARKAYA İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KÖYÜ MAH. ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR AZİMLİ AMBARKAYA GÖÇYOLU TARIM HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KINIK KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ YARDERE İÇME SUYU ÖZEL TR AKÇAALAN KÖYÜ MAH. ABDURRAHİM DİRİK ÖZEL TR VELİ CEYLAN ÖZEL TR TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR MASKİ AKÇAALAN İÇME SUYU ÖZEL TR YERYÜZÜ TARIM YAT.A.Ş. ÖZEL TR KİBANA TARIM YAT.SAN. ÖZEL TR AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 TRABZON TAR. YAT.SAN. TİC. A.Ş. ÖZEL TR-2 YAVUZ ARIKAN ÖZEL TR VİSTA TARIM ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL ARİF YENAL GÖKYILDIRIM ÖZEL TR TRABZON TARIM YATIRIM ÖZEL TR NEPTÜN TAVUKÇULUK ÖZEL TR İLHAN SARI ÖZEL TR EMRAH COŞKUN ÖZEL TR DÖĞÜŞÖREN MAH. SEVİLAY UÇAR ÖZEL TR
- 12.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA UZUNALAN MAHALLESİ