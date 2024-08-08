8 AĞUSTOS HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleri barındıran Hamster Kombat oyunu, her geçen gün daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? 8 AĞUSTOS HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI! İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

8 AĞUSTOS HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

8 Ağustos 2024 şifresi ''ALGO'' olarak açıklandı.

A:

L:

G:

O:

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'da kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ