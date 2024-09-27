72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? En uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir?, sorusu soruldu. Peki 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? sorusu cevabı ne?

72 YIL 110 GÜNLE TARİHTE EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDAR KİMDİR?

• A-) Fransa Kralı XIV. Louis

• B-) Japon İmparatoru Hirohito

• C-)İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth

• D-)Kanuni Sultan Süleyman

Cevap: A