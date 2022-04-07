7 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KADIDAĞ TÜTENLİ,YATAĞAN VE ÇOBANHASAN MAHALLELERİ TAMAMI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ 8 SOKAK 6 SOKAK

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ 2 SOKAK DEMİRYOLU CAD.

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ 4-2 SOKAKLAR

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AYVAALAN MAHALLESİ YENİ MAHALLE (B-KOLU )

07.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HARMANDALI MAHALLESİ ALİ KURT HATTI-NURİ SOLMAN HATTI-AHMET KOCA HATTI- MASKİ İÇME SUYU ENH-TÜM TARIMSAL SULAMA TARFOLARI VE TİCARETHANELER

07.04.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DERİCİLER SİTESİ-AŞAĞIÇOBANİSA-YUKARI ÇOBANİSA-ÇEŞMEBASI-AYVACIK-KAYADİBİ-KARAOĞLANLI- SANCAKLI BOZKÖY-SANCAKLI İĞDECİK-SANCAKLI UZUNCINAR-HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMALAR

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR HARTA MAHALLESİ TAMAMI

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH ( MENDERES CAD, MEHMET AKİF CD, BAL SK, CUMHURİYET SK, MESCİT SK.FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD ). VE ÖZEL TRAFOLAR. ( TR-12 TR-27 TR-28 TR-38 TR-38/A )

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4451,4460,4458,4447,4452,4450,4445,4458,4421,4419 VE KALE SOKAKLAR

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5393,5336,5391,5334,5401,5326 VE MEHMET AKİF ERSOY CD.

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ TAMAMI

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ ELMADAĞ CD. KALE SK. AKÇA 1 NOLU SK. AKÇA 2 NOLU SK. AKÇA 3 NOLU SK. BİLGE SK. YALÇIN SK.YAVUZ SK. VE YUNUS EMRE SK HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KALE ÇIKMAZI SK. DUMLUPINAR SK. YENİ MAHALLE EDİSON SK. TÜTÜNCÜLER SK. GAZİ SK. BAĞCILAR SK. ELMADAĞ CD. BOZDAĞ CD. AĞRIDAĞI CD. ULUDAĞ CD. SULTANDAĞI CD. NİL SK. BAĞCILAR SK. ÇİFTÇİLER SK. UYGUR SK. VE PAMUKÇULAR SK.

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; 7 EYLÜL, KARAAĞAÇ, SERVİ, BİLLUR, ZİRVE, ÖZGÜN, ÇİĞDEM, ÇİÇEK, NERGİZ, ZÜMRÜT, EGE SOKAKLARI VE CİVARLARI.

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİNİN; GÖLÜSTÜ, İSMET KARAKAŞ, VARDAR, HATUNİYE, KARAAĞAÇ, YAKA, HÜRRİYET, GEDİZ, OSMAN ÖZTAŞ, ARAS, KURUDERE SOKAKLARI, TURGUTLAR YOLU VE CİVARLARI.

07.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİNİN; TURGUTLAR YOLU, ÖZGÜN, İLKNUR, BAĞCILAR, MENTEŞ, DİKİCİLER, ARAS SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; ÇAĞLAYAN, YAZGAN, TEKİN, GÜLBAHÇE SOKAKLARI VE CİVARLARI.

07.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KIZILAVLU, DELİBAŞLI, AKYAR, ORAKLAR, HACIKÖSELİ,MAMATLI,AKÇAKÖY, EMİNBEY MAHALLELERİ TAMAMI, GANEVLI, AKÖREN, MERSİNLİ, ESKİ SİNDEL, PAŞA ÇİFTLİĞİ, İĞDECİK, KIZILAVLU SÖNMEZLER, KAPLAN, DERBENT, ESKİ DERBENT MAHALLELERİ TAMAMI , EKOSTAR, ALSANCAK ENERJİ, ANKA PARTNERS TARIM, TRT VE JANDARMA ÜŞÜMÜŞ VERİCİLERİ, KARABEY ÇİFTKİKLERİ, MANZARA TARIM, SERA YEŞİL BAHARAT, FORM NARENCİYE, İRİS TARIM, AHAL TARIM, DİFANA DIŞ TİCARET, LAVA TARIM, KOLİBRİ TIBBI ATIK, BALKAN MEYVECİLİK VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, TİCARETHANELER

07.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ORTAKÖY SARNIÇ YURTBAŞI GÜVERCİNLİK MAHALLESİ DEREKÖY MANAKLAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SPİL MAHALLESİ 4308, 4318, 4301, 4303, 4309, 4307, 4313, 4321, 4319, 4323, 4325, 4312, 4314 SOKAKLAR

07.04.2022 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ 4229, 4231, 4218, 4258, 4227 SOKAKLAR VE OKUL CADDESİ

07.04.2022 14:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DERİCİLER SİTESİ-AŞAĞIÇOBANİSA-YUKARI ÇOBANİSA-ÇEŞMEBASI-AYVACIK-KAYADİBİ-KARAOĞLANLI- SANCAKLI BOZKÖY-SANCAKLI İĞDECİK-SANCAKLI UZUNCINAR-HACIHALİLLER-HAMZABEYLİ MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMALAR

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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