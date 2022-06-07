7 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Haziran Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

07.06.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ÇAYPINAR, YENİKÖY, BAŞLIOĞLU, KESKİNLER,CEYHANLER,ŞİRİNYER VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI TİCARETHANELER

07.06.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM EYNEZ MAHALLESİ TAMAMI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI Y.ÇOBANİSA MAH. ÇEŞMEBASI MAH. KAYADİBİ MAH. AYVACIK MAH.TİGEM -HARMANDALI OVASI TAŞ OCAKLARI TARIMSAL SULAMALAR

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHALİLLER MAHALESİ TARIMSAL SULAMALAR

07.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ FEVZİÇAKMAK SOKAK

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞCILAR, KABAZLI, YENİPAZAR, ÇUKUROBA, HACIBEKTAŞ MAHALLESİ TAMAMI AYRICA BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI TİCARETHANELER VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ GÜZERGAHI UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARAŞLI VE KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR İLE MERSİNDERE KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.

07.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; NİĞBOLU, ŞİRVAN, YELİZ, ÇANKAYA, ADALI, BARUT, SEMERKANT, DEMİRCAN, EKER, AKÇA, SİMGE, ADA SOKAKLARI VE CİVARLARI.

07.06.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM CABARLAR MAHALLESİ TR-2 VE TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ

07.06.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİLERİ

07.06.2022 10:00 12:30 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ 263-263/1-2-3-4-265-265/1-268-259-259/1-256-260-258-258/1-254-256/2-3-4-257 SOKAK VE CİVARLARI

07.06.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARI ÇOBANİSA MAHALLESİ ŞİRİN SOKAK

07.06.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ VE KETHÜDA MAHALLELERİ 398-374-384-399-391-388-468-469-470-478-473-465-377-281-378-376-372-373-195-183-194-178-179 SOKLAR VE AKHİSAR TEŞHİS TEDAVİ MAVİ HOSPİTAL

07.06.2022 15:00 16:30 DAĞTIM OG HÜRRİYET MAHALLESİ 400-445-427-428-426-424-422-214-405-429-219-220 SOKAK VE CİVARLARI

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