7 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Eylül Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖREZ DEREKÖY KALINHARMAN ORTAKÖY YURTBAŞI GÜVERCİNLİK SARNIC VE ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER MAHALLESİ
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVEA YARBASAN ÖZEL TR ESENYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KÜÇÜKOBA İÇME SUYU ÖZEL TR ESENYURT MAH. VODAFONE YARBASAN ÖZEL TR BOYACIK MAH. IKLIKÇI MAH. MUSTAFA GÖKTAŞ ÖZEL TR KÜÇÜKOBA MAH. EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR YARBASAN MAH. ÇANDIR MAH. CONCEPT INVESTMENT İNŞ.SAN.TİC. ÖZEL TR
- 07.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARICALAR, KIRDAMLARI, BOĞAZİÇİ,BEKTAŞLAR,ÇAPAKLI, HACIHIDIR,KALE,KEMER, NARLI, AKKEÇİLİ, KARASAVCI, YAĞBASAN, KEMERDAMALRI, GÖLBAŞI, KURTTUTAN, KALEDİBİ, KARGACIK, POYRAZDAMLARI, POYRAZ, HELİMLER, BOZAĞAÇ, SÜLEYMANİYE, KURTTUTAN GES, EGE BİOGAZ BES VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE,
- 07.09.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI
- 08.09.2022 08:00 09:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI
- 08.09.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU SİLEDİK YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA HAMİTLİ KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI SAKARLI KUYUCAK SÖĞÜTALAN BADEMLİ ÇAYIRYERİ HELİMLER MAH. HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN KOCAİSKAN YAYLACIK BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GELENBE İM GÖKÇUKUR FIRDAMLAR DEMİRTAŞ KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK GEBELER İLYASLAR TARIMSAL SULAMA YAYLACIK ALACALAR TARIMSAL SULAMA GELENBE GÜVENDİK KINIK ALACALAR BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK GÖKÇUKUR GES-1 KÖK YENİ MAHALLE ÇALTICAK FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN BOSTANCI IŞIKLAR HACET ÇOBANLAR ÇAYIRYERİ DAĞDERESİ ENERJİCOM GES GÜNSOL GES TEMPA-4 GES VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY CİNGÖZLER ÇAMKÖY GÖLBAŞI DUMANLAR HACILAR KARAKOZAN KÜRKÇÜ RAHMANLAR ZIRAMAN KEMELLER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, SÖNMEZ TİC. ÖZEL TR, YAĞLIOĞLU TİC. ÖZEL TR, ÜLGEN NAK. ÖZEL TR VE HAYRİYE ERTÜRK ANADOLU LİSESİ ÖZEL TR
- 08.09.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖCEK, YILDIZ, AVDUL MAHALLESİ VE BAZ İSTASYONLARI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYVAALAN TEPEDİBİ MEVKİ. MEYİKLER MAH. MEYDANCIK MAH. AVEA DURHASAN ÖZEL TR DURHASAN MAH. ERDEM MÜH. ÖZEL TR DURHASAN İÇME SUYU ÖZEL TR ATALAY TARIM ÖZEL TR İSMAİLLER MAH. MARMARACIK MAH. ÇAĞILLAR MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR-2 ALAAĞAÇ MAH. ALAAĞAÇ İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ AYVAALANI İÇME SUYU ÖZEL TR ALAAĞAÇ UN FAB. ÖZEL TR AYVAALAN MAH. GÖMEÇLER YENİ MAH. MASKİ MEZİTLER İÇME SUYU ÖZEL TR MARMARACIK İÇME SUYU ÖZEL TR BOZYER ÇİFTLİĞİ TR MASKİ GÖMEÇLER İÇME SUYU ÖZEL TR MEZİTLER MAH. DURHASAN KÖK MAVİ TAVUKÇULUK ÖZEL TR SAYKAL HAYVANCILIK ÖZEL TR İDİL HAYVANCILIK ÖZEL TR
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VODOFONE ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR İCİKLER İÇME SUYU TR-3 ÖZEL GÜMELE SULAMA ÖZEL TR KIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR KIZILCA MAH. HÜDÜK MAH. AHATLAR MAH. KARAİSALAR MAH. AHMETLER MAH. SELÇUK GELEN ÖZEL TR TURKCELL ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜZELYURT MAH. GÜVELİ MAH. KÖYLÜCE MAH. DELİDEMİRCİ MAH. İCİKLER İÇME SUYU-2 ÖZEL TR GÜMELE MAH. İCİKLER İÇME SUYU ÖZEL TR BOZÇATLI MAH. ÜŞÜMÜŞ MAH. KÖYLÜCE İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR TAŞOKÇULAR MAH. MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR İCİKLER MAH.
- 08.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM DEREKÖY,ZEYTİNLİOVA,BÜNYANOSMANİYE VE TST,BALLICA,SABANCILAR,SIRTKÖY,EVKAFTEPE,HAMİDİYE,SAKARKAYA,ARABACIBOZKÖY,ERDELLİ,SİNDELLİ,EROĞLU,BÜKNÜŞ,ÜÇAVLU,SÜLEYMANKÖY,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,SÜLEYMANKÖY ORMAN İŞLETME,BOTAŞ,ZEYTİNLİOVA MASKİ ARITMA TESİSİ,SUPERONLİNE BALLICA,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,YAĞ FABRİKALARI,TAVUK KÜMESLERİ,YAŞAM MERMER,TURKCELL KINIK KARADERE,EVKAFTEPE MERMER,BUSMER MADENCİLİK,ÜRETİCİ GIDA,TURKCELL ZEYTİNLİOVA,MSV MADENCİLİK,OTOYOL AŞ KINIK KARADERE VE SARUHANLI ŞATIRLAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖMEÇLER ÇANŞA ÇORTAK DEDELER HAVAOĞLU KARASELENDİ KAYRANLAR OMURLAR YEŞİL ŞEHİRLİOĞLU TAVAK YAĞCI AKÇAKERTİL MAH VE ÖZEL TRAFOLAR
- 09.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ DEDE, AYVALI BAYINDIR, KIVRAK, ÜRGEN, MESİR, GÖKSU, IŞIKLAR SOKAKLAR VE KAZIMKARABEKİR CADDESİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARIBEY MAHALLESİNİN TAMAMI, TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI, DERBENT MAHALLESİNDEKİ; YAŞR SERT, NURİYE ÇAH ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 09.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ ÇİÇEKLİ İÇME SUYU ÖZEL TR ÇİÇEKLİ MAH. ÇİÇEKLİ KIRDİBİ MEVKİ. SİNDEL TR-1 BASKİ KINIK İÇME SUYU ÖZEL TR DEĞİRMENTAŞI MEVKİ. KINIK MAH.
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİT MAHALLESİ
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİN KAZIKLI PINARLAR KARATAŞTERZİLER TEPEYNİHAN VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALLESİ 5750, 5805, 5780, SOKAK VE SÜRMENE, DR. İBRAHİM ERDEMİR CADDESİ
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ CIVARINDAKİ OTELLER VE TİCARETHANELER
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOVANCI MAH. BAYRAMŞAH MAH. KEMAH MAH AVEA KILAVUZLAR ÖZEL TR TURKCELL KILAVUZLAR ÖZEL TR KULALAR MAH. KULALAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILAVUZLAR TR-1 KUZUKÖY MAH. KAYRANOKÇULAR MAH. YUKARI KILAVUZLAR KARAPINAR MEVKİ. KILAVUZLAR MAH.
- 10.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ULUCAMİ,EFENDİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI 280 SOKAK SONU SINDIRGI YOLU,ŞERİFOĞLU DEĞİRMEN VE CİVARLARI374 SOKAK SONU KARAYOLLARI SOMA KAVŞAĞI VE CİVARLARI
- 10.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇITAK MAHALLESİ TAMAMI