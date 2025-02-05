6 ŞUBAT Malatya'da okullar tatil mi? 6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya ve çevresinde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ikinci yıl dönümü olan 6 Şubat 2025'te Malatya'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

6 ŞUBAT MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2025 Perşembe günü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ikinci yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle Malatya'da okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir.

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HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek.