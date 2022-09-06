6 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Eylül Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEBEKLİ MAH TATLIÇEŞME MAH NARINCALISÜLEYMAN MAH EROĞLU MAH BATTALMUSTAFA MAH VE SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER KURUÇAY MAHALLESİ
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ENCEKLER TOPUZDAMLARI BÖRTLÜCE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 06.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLİOĞLU MAHALLESİ
- 06.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARMAĞAN MAH, TOKMAKLI MAH, KULALI MAH, GÖKVELİLER MAH, KARACAİBRAHİM MAH, YUKARI KARACAİBRAHİM MAH, ÇAYKÖY MAH, İCİKLER ULU MAH, GERENCİK MAH, KARYAĞDI MAH, YABACI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 06.09.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 06.09.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖREZ DEREKÖY KALINHARMAN ORTAKÖY YURTBAŞI GÜVERCİNLİK SARNIC VE ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER MAHALLESİ
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVEA YARBASAN ÖZEL TR ESENYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KÜÇÜKOBA İÇME SUYU ÖZEL TR ESENYURT MAH. VODAFONE YARBASAN ÖZEL TR BOYACIK MAH. IKLIKÇI MAH. MUSTAFA GÖKTAŞ ÖZEL TR KÜÇÜKOBA MAH. EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR YARBASAN MAH. ÇANDIR MAH. CONCEPT INVESTMENT İNŞ.SAN.TİC. ÖZEL TR
- 07.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SARICALAR, KIRDAMLARI, BOĞAZİÇİ,BEKTAŞLAR,ÇAPAKLI, HACIHIDIR,KALE,KEMER, NARLI, AKKEÇİLİ, KARASAVCI, YAĞBASAN, KEMERDAMALRI, GÖLBAŞI, KURTTUTAN, KALEDİBİ, KARGACIK, POYRAZDAMLARI, POYRAZ, HELİMLER, BOZAĞAÇ, SÜLEYMANİYE, KURTTUTAN GES, EGE BİOGAZ BES VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE,
- 07.09.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI
- 08.09.2022 08:00 09:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI
- 08.09.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU SİLEDİK YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA HAMİTLİ KARPUZLUK DAĞDERESİ MAH DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI SAKARLI KUYUCAK SÖĞÜTALAN BADEMLİ ÇAYIRYERİ HELİMLER MAH. HALKAVLU HAMİDİYE ÇAYIRYERİ KOCAİSKAN KOCAİSKAN YAYLACIK BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TAŞPINAR GELENBE İM GÖKÇUKUR FIRDAMLAR DEMİRTAŞ KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK GEBELER İLYASLAR TARIMSAL SULAMA YAYLACIK ALACALAR TARIMSAL SULAMA GELENBE GÜVENDİK KINIK ALACALAR BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK GÖKÇUKUR GES-1 KÖK YENİ MAHALLE ÇALTICAK FIRDANLAR ÇINARCIK BÜYÜKDAMLAR KAVAKYANI PUSAN BOSTANCI IŞIKLAR HACET ÇOBANLAR ÇAYIRYERİ DAĞDERESİ ENERJİCOM GES GÜNSOL GES TEMPA-4 GES VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR VE ÇAMPINAR MAHALLELERİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINKÖY CİNGÖZLER ÇAMKÖY GÖLBAŞI DUMANLAR HACILAR KARAKOZAN KÜRKÇÜ RAHMANLAR ZIRAMAN KEMELLER VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.09.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, SÖNMEZ TİC. ÖZEL TR, YAĞLIOĞLU TİC. ÖZEL TR, ÜLGEN NAK. ÖZEL TR VE HAYRİYE ERTÜRK ANADOLU LİSESİ ÖZEL TR
- 08.09.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ BAYRAKTAR SK DR HÜSEYİN SK HACI YAMAK SK ILICA SK MERDİVEN SK ÇAĞRI SK MEVLANA SK ÖZTÜRK SK GÖL SK TÜRKER SK İNAY SK BAHAR SK KADI SK PARK SK PEHLİVAN SK VE CİVARLARI