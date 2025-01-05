5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1
5 Ocak Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışları hakkında bilgi veriliyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in programları ve yayın saatleri hakkında detaylar haberde bulunuyor.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 5 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 5 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Zembilli
15.15 Bir Gece Masalı
16.25 Can Borcu
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel
22.35 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
08.30 Konuştukça
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Yumurcak
16.45 Annem Ankara
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kıyametten Sonra
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.30 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22.30 Kızıl Goncalar
01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
03.30 Bay Yanlış
06.00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.30 Kızılcık Şerbeti
07.45 Kezban Paris'te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Bahar
15.30 Sandık Kokusu
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 RTÜK Belgeseli
22.30 7.Koğuştaki Mucize
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Yalı Çapkını
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
17.00 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kanatlarını Aç
15.15 Gönül Dağı
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.30 3'te3
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Türkiye'nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm