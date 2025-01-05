5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 5 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 5 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Zembilli

15.15 Bir Gece Masalı

16.25 Can Borcu

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster – Yılbaşı Özel

22.35 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Yumurcak

16.45 Annem Ankara

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kıyametten Sonra

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.30 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22.30 Kızıl Goncalar

01.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

03.30 Bay Yanlış

06.00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.30 Kızılcık Şerbeti

07.45 Kezban Paris'te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bahar

15.30 Sandık Kokusu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgeseli

22.30 7.Koğuştaki Mucize

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Yalı Çapkını

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

17.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

06.55 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kanatlarını Aç

15.15 Gönül Dağı

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.30 3'te3

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim – Yeni Bölüm

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm