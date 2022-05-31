31 Mayıs Salı Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

31.05.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİ ATATÜRK BLV. BAHÇELERBAŞI CD. CUMHURİYET CD. SAKARYA CD. KUYUCAK CD. MEKTEP CD. FEVZİ PAŞA CD.

31.05.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ MAHALLE SANAYİ SİTESİ, BEŞEYLÜL MAHALLESİ ESKİ GARAJ BÖLGESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ

31.05.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİCE MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CD. SÜMER ORAL CD. HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KURTULUŞ CD. BAHÇELERBAŞI CD. ESKİİZMİR CD. SAKARYA MAHALLESİ SÜMER ORAL CD. AHMET IŞIK CD. KENAN EVREN CD. İSMETPAŞA CD. KUVA-İ MİLLİYE CD.

31.05.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.

31.05.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM YENİCE MAHALLESİ KUVA-İ MİLLİYE CD. BEŞEYLÜL CD. CUMHURİYET CD. BAHÇELERBAŞI CD.

31.05.2022 02:00 06:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ AKKEÇİLİ CD. BÖLGESİ, HACIBEY MAHALLESİ ZEYTİNÇAY VE CEVİZLİ SK. BÖLGESİ VE FATİH MAHALLESİ

31.05.2022 02:00 06:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ ATATÜRK BLV. VE ÇEVRESİ

31.05.2022 06:00 08:00 ARIZA ONARM BAKIM YENİCE MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CD. SÜMER ORAL CD. HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KURTULUŞ CD. BAHÇELERBAŞI CD. ESKİİZMİR CD. SAKARYA MAHALLESİ SÜMER ORAL CD. AHMET IŞIK CD. KENAN EVREN CD. İSMETPAŞA CD. KUVA-İ MİLLİYE CD.

31.05.2022 06:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.

31.05.2022 06:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEŞEYLÜL MAHALLESİ ATATÜRK BLV. BAHÇELERBAŞI CD. CUMHURİYET CD. SAKARYA CD. KUYUCAK CD. MEKTEP CD. FEVZİ PAŞA CD.

31.05.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ İSTASYON MAHALLESİ

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇEPNİBEKTAŞ, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.

31.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ BAĞLI TARIMSAL SULAMALAR DOĞA KOLEJİ OKULU CIVARINDAKİ TİCARETHANELER

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER MAHALLESİ

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DOMBAYLI, DOMBAYLI BAHÇELER, BEZİRGANLI MAHALLELERİ, AİŞ BLOK, BBC TARIM, SAHA JEOFİZİK, DOMBAYLI SULAMA KOOPARATİFİ TRAFOLARI, TİCARETHANELER

31.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5357, 5326, 5385, 5391, 5324, 5395, 5381, 5320, 5377 SOKAKLAR

31.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ ALAŞEHİR KULA YOLU D KOLU

31.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 450-463 SOKAK VE 396 SOKAK SONU VE CİVARLARI

31.05.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ AHMET AKŞİN CADDESİ ALİ KUŞCU SOK KÖRFEZ SOK PAMUK SOK M.GÖK SOK. ÖĞRETMEN HILMİ BOSTANCI SOK BUĞRA SOK. İKLİM SOK GAYE SOK GÜMÜŞ SOK ÖĞRETMEN RUKİYE PINAR SOKAK VE CİVARLARI

31.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜZÜMLÜ, DELEMENLER, HACIALİLER, SUBAŞI, GİRELLİ, BELENYAKA, NARLIDERE MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ

31.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SÜLEYMANİYE MAHALLESİ GİRİŞ BÖLGESİ

31.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AKTAŞ MAHALLESİ ÇANKAYA SOKAK YILDIRIMLAR SOKAK AVUTDERESİ SOKAK HACELLER SOKAK MAGAZA SOKAK NARINCALI SÜLEYMAN ERZİNCANLILAR SOKAK VE KZA ENERJİ VE ÖZEL TRAFOLAR

31.05.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAH.4707,4703,4705,4722,4724,MALTA YOLU CAD VE BAHTİYAR TOSUNBAŞ CD.

31.05.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRONOS MAHALLESİ

31.05.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ İSTASYON MAHALLESİ

31.05.2022 13:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUS MAHALLESİ CİRİT SAHASI

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