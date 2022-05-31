31 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! - Haberler

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

31.05.2022 06:30 07:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PANCAR MAH. 6904, 6908, TEPE, UMURBEY, GÖL SOKAKLAR VE CIVARI

31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KOŞUKAVAK MAHALLESİ, ABDİ İPEKÇİ CADDESİ, KEMALPAŞA CADESİ, ALTINDAĞ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, 4169, 4169/1, 4244, 4171, 4268,4167, 4165, 4175 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, BORNOVA CADDESİ, 6157, 6157/1-2, 6158 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI BOSTANLI MAHALLESİ, CENGİZ KOCATOROS, HÜSEYİN YURTTAŞ, OTOPARK, 1771, 1775, 1671, 1774, 1783, 1735 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAMANLAR MAHALLESİ, KUBİLAY CADDESİ, 7325, 7328, 7345/2, 7347/1, 7354, 7325/1, 7345, 7354/1, 7355, 7329, 7345/1, 7346, 7346/1, 7347, 7354/2, 7331, 7333/1, 7330, 7332, 7327, 7332/1,7301/1, 7302, 7323/7, 7324/3, 7325, 7328/1, 7315/2, 7322, 7328, 7301, 7323, 7324/2, 7325/1, 7323/4-5, 7324/4, 7319, 7324, 7331, 7323/6, 7323/1-2-3, 7324/1, 7326, 7327 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI İZKENT MAHALLESİ, 8840, 8838, 8839, 8837 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI İNÖNÜ MAHALLESİ, 8972/4, 9504 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAHŞELLİ MAHALLESİ CANPOL EVLERİ, 6301, 6302, 6303 SOKAKLARI VE CİVARLARI

31.05.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/20, 8087/17, 8087/19 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİ, İSTİKBAL, YARENDEDE CADDELERİ, 459, 620, 471, 624, 608/1-2, 638, 457, 461, 465, 467, 626, 636, 650, 618, 455, 606/1, 463, 622 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİ, İSTİKBAL, YARENDEDE CADDELERİ, 459, 620, 471, 624, 608/1-2, 638, 457, 461, 465, 467, 626, 636, 650, 618, 455, 606/1, 463, 622 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 09:00 14:15 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKA MAHALLESİNDE BULUNAN TOPÇUOĞLU, EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL SULAMA, VODAFONE BAZ İSTASYONU

31.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MH. 3038, 3016, 3034, 3040, 3063 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDERESI SULUK MEVKII VE CIVARLARI

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI VE KEMENLER MAHALLELERI

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI

31.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAHALLESI KISMEN

31.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT

31.05.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMZİLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ ÇALTILIDERE MAHALLESİ PINARCIK YOLU, KÖSTEM KÖY ATATÜRK CADDESİ, CUMHURİYET SOKAKLAR VE CİVARLARI

31.05.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI

31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KOŞUKAVAK MAHALLESİ, 4218/1, 4226, 4242 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6166, 6170, 6172 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATAŞEHİR MAHALLESİ, 8016/1, 8020, 8014, 8016/2, 8015 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/20, 8087/17, 8087/19 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 10:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU, UMURLU, TAŞLIYATAK, TUMBULLAR, ÖRENCIK, MAVIDERE, OLGUNLAR, AHMETLER, İĞDELI DAMLAR, AZMANLAR, DEMIRAYAKLAR, DOĞANCI OYUKKIRAN MEVKII. SIRIMLI MAH. AVCILAR SOKAK VE CIVARLARI

31.05.2022 11:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ SULTAN GIDA VE MEVKİİ

31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, 5717, 5712, 5746/9, 5711/4-6-17-19-21-23-25-27-29 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6166, 6170 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 8964, 8968/1 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YAKAKENT MAHALLESİ, 8087/13, 8087/15 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII

31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAKARYA MH. 3091, 3089, 3080, 3111 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, UMURBEY, YOLÜSTÜ, GERELI MAHALLELERININ OVA MEVKIILERI AYRICA BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KONAKLI, OVAKENT, MESCITLI, KEMENLER, BADEMLI, PIRINÇÇI, BIÇAKÇI MAHALLELERININ TAMAMI

31.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YIĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII

31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, ÇAMKULE PAZAR YERİ, 5746 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, IŞIKKENT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, BORNOVA CADDESİ, 6172, 6173 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI UĞUR MUMCU MAHALLESİ, 8981/1, 8972/5, 8972/3 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 14:30 16:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, 9607/2, 9607/1 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MERİÇ MAHALLESİ, KEMALPAŞA CADDESİ, SANAT CADDESİ, 5620, 5616, 5627/1, 5627/2, 5627, 5633, 6236 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI KARACAOĞLAN MAHALLESİ, 6240, 6240/5, 4076 SOKAKLAR CİVARI

31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, 9600/1, 9607/1, 9607/5, 9607/7 SOKAKLAR VE CİVARI

31.05.2022 16:00 17:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EVKA-5 MAHALLESİ, 8927, 8927/1 SOKAKLAR VE CİVARI

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