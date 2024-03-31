31 MART 2024 KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI | Kayseri'de hangi parti önde? Memduh Büyükkılıç mı Murat Molu mu?

31 Mart 2024 Kayseri Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Kayseri'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Memduh Büyükkılıç, CHP'den Murat Molu ve İYİ Parti'den Kazım Yücel yarıştı. Peki, Kayseri'de hangi parti, kim önde? Kayseri'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

KAYSERİ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Memduh Büyükkılıç, CHP'den Murat Molu ve İYİ Parti'den Kazım Yücel ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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KAYSERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç, CHP'nin adayı Murat Molu ve İYİ Parti'nin adayı Kazım Yücel kıyasıya bir mücadele veriyor. Kayseri'de açılan sandık oranı şu anda % 17,98 olarak açıklandı.

Kayseri Belediye Başkan adayları oy dağılımı: