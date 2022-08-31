31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 31 Ağustos Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Ağustos Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 31.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSELENDİ MAHALLESİ TAMAMI GÖZDE UN,MANİSA BŞB ŞANTİYESİ,UMUT KARAOĞLANLAR PET.ÜR.HAY.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 31.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORUKÖY-KÖSELER-KARAAHMETLİ-SARIAHMETLİ-DAĞYENİCE-ÖRSELLİ-PINARKÖY-ASMACIK-KARAHÜSEYİNLİ-UZUNLAR SAKALLI-SÜNGÜLLÜ-RECEPLİMAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE HORZUMKESERLER KARADAĞ HORZUMALAYAKA DEDEKAVAK, HORZUMEMBELLİ 100. YIL MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ GALERİCİLER SİTESİ VE ÇEVRESİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ, ERENKÖY MAHALLESİ, ÇEŞNELİ MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ GÜRLEK MEVKİİ VE KIZILDAĞ MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HORZUMALAYAKA MAHALLESİ
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILGIN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALESİ OVA MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 31.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ OVA MEVKİİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 31.08.2022 14:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KARACA VE GEYİK SOKAKLARI.
- 31.08.2022 17:00 19:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ
- 31.08.2022 17:30 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSELENDİ MAHALLESİ TAMAMI GÖZDE UN,MANİSA BŞB ŞANTİYESİ,UMUT KARAOĞLANLAR PET.ÜR.HAY.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 01.09.2022 08:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 01.09.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇECİK MAHALLESİ, HALİL KAHYA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASAN ORDU, MASKİ İÇME SUYU, SOLEADO GES ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONU TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ KÖY ALTI
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ. (ÇİFTLİK ÇIKIŞI)
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYIŞLAR,DİLEK,YENİOSMANİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 01.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 01.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE-DAVUTLAR-KARAKILINÇLI-KARAVELİLER-MUSLİH-PELİTALAN-ÖRENÇİK-DEMİRCİKÖY MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER
- 01.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAVAŞLAR MAH. KIŞLAK MAH. DANIŞMENTLER MAH. İMCELER YENİ MAHALLESİ VE TURKCELL ÖZEL.
- 01.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OYUKARKASI KÜMEEVLER MEVKİİ TR-1
- 01.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBABA MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU ABDULLAH TAŞCI- KINCI TARIM ÖZEL
- 01.09.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİ, ARPALIK MEVKİİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 01.09.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAELMACIK MAH. MASKİ KARADÜZ İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KARADÜZ MEVKİ. SELİMİYE AZRA TARIM ÖZEL TR ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 01.09.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI,KURTTUTAN,KEMER,KALE,POYRAZ,HACIHIDIR MAHALLELERİ
- 01.09.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP BAĞKUZU SOKAK
- 01.09.2022 16:00 19:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKGEDİK MAHALLESİ
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 02.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EYNEZ MAHALLESİ TAMAMI
- 02.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIBAŞTANLAR VE TİYENLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,HACIBAŞTANLAR MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,DOĞANLAR ZEYTİNCİLİK,ASİYE YAŞLIER TAVUK KÜMESİ VE BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 02.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYRAKALTI MAHALLESİ TAMAMI
- 02.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ BİR KISMI,HANPAŞA KARALIK VE SERKELE MAHALLELERİ HANPAŞA MASKİ İÇME SUYU TESİSİ
- 03.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLBAŞI ÇİFTÇİİBRAHİM YEŞİLYAYLA KONURCA SÖGÜTDERE GÖKDERE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.09.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM NURİYE, LÜTFİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 04.09.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 04.09.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR