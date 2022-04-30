30 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Nisan Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

30.04.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,ESENTEPE MAHALLELERİ,İZKENT İZSU POMPASI

30.04.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ

30.04.2022 07:00 08:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR PAYAMLI MH MELTEMTUR SITELERI KUŞADASI SEFERIHISAR CD. BENGILER MH.

30.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7355/1,7353/14 SOKAKLAR VE CİVARI

30.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım KÜÇÜKAVULCUK MAH. KÖYIÇI MEVKII TR-1

30.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım İSABEY MAHALLESI KUYUMCU MEVKII VE AYVALI SUAT MEVKII BARUTÇU MAH. CIVAŞIR MEVKII , ZAFER MAH. PRANGA MEVKII VE BELEVI MAH. KALE ALTI VE CIBE MEVKII TARIMSAL SULAMA TESISLERI , ZAFER GIDA, UÇAKLAR VE ELDORADA SOĞUK HAVA TESISLERI İLE ATINÇ TURIZM

30.04.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım HISAR,CERITLER, SULUDERE, SAÇLI, UZUNKÖY, YEŞILDERE, GEDIK, KARABAĞ, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI, EMENLER, OVACIK, PINARBAŞI,VELILER MAHALLELERI VE CIVARLARI

30.04.2022 12:00 16:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

01.05.2022 09:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma PAMUKYAZI MAH AYDIN CADDESI ÜZERI ÖZEL TR ABONELERI

01.05.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇAPAK MAHALLESI 2540,2545,2594,2570 SOKAKLARDA BULUNAN ÖZEL TR AFOLU ABONELER

01.05.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MERKEZ MAH. TR-9 B KOLU KUYUCAK CADDESI BIR KISMI , POYRAZ SOKAK VE CIVARI

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