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3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440

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3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! Çinli bilim insanları, 3 günde öldüren Ebola virüsü hakkında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu ölümcül virüsün nasıl bulaştığı ve ne olduğu konusunda bilgi edinme adına yapılan bu çalışma, merak ediliyor.

6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, Çinli bilim insanları laboratuvara girerek sahte Ebola virüsü geliştirdi. Hamsterlar üzerinde yapılan testlerde virüsün bulaştığı kişileri 3 günde öldürebileceği sonucuna varıldı. 3 günde öldüren Ebola virüsü ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! İşte merak edilenler...

EBOLA VİRÜSÜ NE?

Dünya 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadelesine devam ederken Çinli bilim insanlarının laboratuvarda yeni bir virüs geliştirdiği ortaya çıktı.

3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440

3 GÜNDE ÖLÜMCÜL ETKİLER SERGİLEDİ

Koronavirüsün patlak verdiği ülke olan Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görevli bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği kaydedildi. Uzmanların hamsterlar üzerinde denedikleri virüsün 3 günde ölümcül etkiler sergilediği ifade ediliyor.

3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440

ORGAN YETMEZLİĞİ SEMPTOMLARI GÖRÜLDÜ

Tasarlanmış virüsün enjekte edildiği hamsterlarda kısa süre içinde organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar gelişti. Enjeksiyondan sonra bazı hamsterlerin gözbebeklerinin yüzeyinde kabuklar bile oluştu ve bu da görüşlerini etkiledi.

3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440

VİRÜS KISA SÜREDE TÜM VÜCUDA YAYILMIŞ

Araştırmacılar, ölü hamsterların organlarını topladıklarında, ölümcül virüsün vücutlarına yayıldığını fark ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
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