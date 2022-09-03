3 - 4 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Eylül Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Eylül Cumartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Eylül Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.09.2022 08:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ,EFENDİ,CUMHURİYET,HASHOCA,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ VE CİVARLARI,ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE CİVARDAKİ OKULLAR GALERİCİLER SİTESİ DERYA UN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BELEDİYE TOPLU KONUTLAR DEVLET HASTANESİ DİŞ HASTANESİ AKHİSAR HAL YENİ MEZARLIK MERMERCİLER SİTESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ KESKİNOĞLU YEM GÜBRE TESİSLERİ TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ BAZ İSTASYONLARI,HÜRRİYET MAHALLESİ 15-396-214-410-434-442-452-123-463-450 SOKAKLAR VE CİVARLARI,RECEP AKKAYA,ATAKULE,NURİ GİYİK VE KARAOSMANOĞLU SAN SİTELERİ,ARITMA TESİSİ,YILMER VE EMEKTAŞ MERMER İŞLETMESİ,TÜRK TELEKOM KARAHÖYÜK RADYOLİNK EKSEN OKULLARI,DURULLAR,İMREN MANDRA,BURSA DOĞALTAŞ,MŞB GASİLHANE VE HAYVAN BARINAĞI,EGE BALATA,ÇİM BETON,TARİŞ,ÖZEL EGE DİYALİZ,ERDENLER BETON,İMT MÜHENDİSLİK,KENT BETON,DERYA UN,BATIÇİM BETON,YEŞİL ENERJİ
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; CELALETTİN AŞKIN VE ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSİ,KISMALI VE BOSTANLIK BÖLGESİ , BESİ ÇİFTLİĞİ TRAFOLARI İZZETTİN BATISI AZİZ ÇELİKDOĞAN TST TRAFOLARI, ÇAMPINAR MAHALLELERİNİN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI VE HAMZABEYLİ MAHALLELERİNDEKİ; NURİ ERCAN VE KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZER TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 03.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 5201,5205, 5209, 5202 SOKAKLAR VE ÖZ SARUHAN BUL., MİMAR SİNAN BUL, ALİ RIZA EFENDİ CADDESİ
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYAKIRILDIK VE ÜÇPINAR MAHALLLERİ SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE CİVARDA BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAKUPLAR, TEMREK, SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL SULAMA, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 03.09.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAŞPINAR KÖK KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ÇALTICAK IŞIKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.09.2022 09:00 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DARKALE MAHALLESİ TAMAMI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI MAHALLESİ GEBEŞ SOKAK,SÜLEYMANİYE MAHALLESİ AKİŞLER VE BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ELDELEK MAHALLESİ DİRSEKLİ MEVKİİ AKBIYIKOĞLU ÇIRÇIR
- 03.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLBAŞI ÇİFTÇİİBRAHİM YEŞİLYAYLA KONURCA SÖGÜTDERE GÖKDERE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.09.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM NURİYE, LÜTFİYE MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 04.09.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 06:00 07:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 04.09.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜRLE MAHALLESİ
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇINARLAR-TAŞÇILAR-TOPLUCA-KAVAKALAN-MESTANLAR-AKÇAALAN-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-HENKAN GIDA-DERE MAH-ÇALTILIÇUKUR-ŞEHİTLER-SÖĞÜTLÜ-TURKCELL HACIOSMANLAR-KIZLARALANI-HAREKET TAVUKÇULUK-NÖTR DEZENFEKTE-YEŞİLAKHİSAR YEMEK FAB TAVUK ÇİFTLİĞİ-ÇORUK-EBEKAYASI-TURAN ECEVİT MERMER İŞL-SEYİRDİM KESKİNOĞLU KÜMESLER-KARPA İNŞ-SEYİRDİM YENİ MAHALLE-ERD ZEYTİNCİLİK-ŞAKRAK ALIM GIDA GES
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ENCEKLER TOPUZDAMLARI BÖRTLÜCE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM ARMAĞAN MAH, TOKMAKLI MAH, KULALI MAH, GÖKVELİLER MAH, KARACAİBRAHİM MAH, YUKARI KARACAİBRAHİM MAH, ÇAYKÖY MAH, İCİKLER ULU MAH, GERENCİK MAH, KARYAĞDI MAH, YABACI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ARMAĞAN MAH. EYÜPTAŞ İŞ ÖZEL TR KARACAİBRAHİMLER MAH. KARACAİBRAHİM ESENTEPE MAH. ÇAYKÖY MAH. MASKİ ÇAYKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR İCİKLER ULUMAH MUSTAFA GÜNEŞ ÖZEL TR MASKİ ARMAĞAN KÖYÜ İÇME SUYU ÖZEL TR HÜSEYİN FİDAN ÖZEL TR ALANAR MEYVE GIDA ÖZEL TR ALANAR MEYVE ÖZEL TR İVME MERMER ÖZEL TR ALANAR A.Ş ÖZEL TR ALANAR A.Ş ÖZEL TR GÖKVELİLER KÖYÜ İSMAİL ACAR ÖZEL TR
- 04.09.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 538-535-540-569-543-524-529-522-356-521-355-510-336-160-352-353-353/1 SOKAK VE CİVARLARI GÖLET MEVKİİ VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DEREKÖY MH MEVKİİNDE BULUNAN ELİ EYNEZ TR-1 ÖZEL TRAFOSU,MAYDA MADEN ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,NİTROMAK DNX KİMYA A.Ş.,YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİ SAN. TİC. ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,ÖRS MADENCİLİK ÖZEL TRAFOLARI,HERMAKSAN MAD.NAK.İNŞ. ÖZEL TRAFOLARI,MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TRAFOSU,ADA METAL MADENCİLİK TRAFOSU,DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TRAFOSU
- 04.09.2022 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAH DR SADIK AHMET CADDESİ SEYİT ALİ MAH BAKACAK CADDESİ SEYİT ALİ MAH MAHMUT DEDE CAD TEKSTİLCİLER MEVKİİ ESKİ SANAYİ SİTESİ SAZLIK MEVKİİ MEVKİ ZAFERİYE MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ KÖREZ MAH DEREKÖY MAH KALINHARMAN MAH.ORTAKÖY MAH YURTBAŞI MAH . SARNIÇ MAHALLESİ GÜVERCİNLİK MAH . ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA SOKAK VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM ARMAĞAN MAH, TOKMAKLI MAH, KULALI MAH, GÖKVELİLER MAH, KARACAİBRAHİM MAH, YUKARI KARACAİBRAHİM MAH, ÇAYKÖY MAH, İCİKLER ULU MAH, GERENCİK MAH, KARYAĞDI MAH, YABACI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 04.09.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE, KARAALİ, KARAORMAN MAHALLELERİ AKGEDİK TOKİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇAKÖY, ASMACIK, AVDAL, BAĞYOLU, BELENYENİCE, BEYDERE, BOSTANLAR, BÜYÜKSÜMBÜLLER, ÇAMKÖY, ÇAMLICA, ÇINARLIKUYU, DAVUTLAR, DAZYURT, DEMİRCİ, DURASILLI, DÜZLEN, EVRENOS, GÖKBEL, GÜLBAHÇE, HALITLI, İLYASÇILAR, KAĞAN, KALEKÖY, KALEMLİ, KARAAHMETLİ, KARAHÜSEYİNLİ, KARAKILIÇLI, KARAVELİLER, KARAYAĞCIHACILAR, KARAYENİCE, KIRANÇİFTLİĞİ, KIŞLAKÖY, KOCAKORU, KORUKÖY, KOZAKLAR, KÜÇÜKBELEN, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, MALDAN, MOLLASÜLEYMANLI, MURADİYE, MÜSLİH, ORTAKÖY, OSMANCALI, OTMANLAR, ÖRENCİK, ÖRSELLİ, PELİTALAN, PINARKÖY, RECEPLİ, SAKALLI, SARIAHMETLİ, SARIALAN, SARINASUHLAR, SARMA, SEYİTLİ, SÜMBÜLTEPE, SÜNGÜLLÜ, ŞAMAR, TÜRKMEN, UZUNLAR, ÜÇPINAR, YAĞCILAR, YAYLAKÖY, YUNTDAĞIKÖSELER, YUNTDAĞYENİCE MAHALLELERİ TST VE ÖZEL TRAFOLAR
- 05.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIBEY MAHALLESİ YENİKÖY MAHALLESİ ÇARIKBALLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR (ALAŞEHİR SERİNYAYLA KERİMLİ MAHALLESİ )
- 05.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYAKIRILDIK VE ÜÇPINAR MAHALLLERİ SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE CİVARDA BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER