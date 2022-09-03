3 - 4 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 3 Eylül Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Eylül Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.09.2022 01:00 05:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVKA-3 MAHALLESİ, 129/6-10-23-12-8-22-4 SOKAKLAR, BORNOVA BELEDİYESİ GES İLE NALDÖKEN MAHALLESİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ, 129/23, 129/10, 1237/1, 1242/4, 1243/6, 1239, 1239/1, 1241/1, 1242/1, 1243/1-6, 1243/1-2-3-4-5, 1245, 1251, 1244/2, 1257, 1260/1, 1261/18, 1237, 1239/1, 1241/2, 1242/2, 1250, 1256, 1242/3, 1244, 1255, 1241, 1241/3, 1244/1, 1260, 1261/1-12-13-21-16-18-17-19-11-14-20-15, 1264/1, 1254/2, 1258, 1243, 1259, 1254, 1258/1, 1259/1, 1261/10-8-9, 1259/3-7, 1254/2-3-4-5-7-12-11-10-6-8-9, 1259/8-4-5-6, SOKAKLAR İLE NALDÖKEN MEZARLIĞI, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TESİSİ, SİMYA METAL, YAPAROĞLU TAŞIMACILIK, SAYIMLAR İNŞAAT, PINARTAŞ MADENCİLİK, BETON SANTRALİ, ERKOÇ TAŞ KIRMA, BATI BETON, BATIÇİM, BEMAŞ BETON, YAKAKÖY MAHALLESİ, NE-KA YAPI, BATIÇİM, UMET UYAROĞLU METAL SAN., İZBETON, BEMAŞ, KAVAKLIDERE MAHALLESİ, AŞİL LOJİSTİK
- 03.09.2022 01:00 05:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESI ENI ENERJI, YERTAŞ
- 03.09.2022 02:30 03:00 MANEVRA İADESİ DOKUZ EYLÜL, ATIF BEY, GAZİ MAHALLELERİ BİR BÖLÜMÜ, MENGERLER, TÜRK TELEKOM, KUTBA MOBİLYA, MEKO DÖKÜM, MEF OKULLARI, KARAKAŞ, ÖZDEM TEKSTİL, ANALİZFEN EĞİTİM AKADEMİSİ, SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ VE CİVARLARI
- 03.09.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURTULUŞ, ULUCAMİ, TALATPAŞA, İSLAMSARAY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 03.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERZENE MAHALLESİ, MTA, DOSTLAR SİTESİ, VEBAŞ, TURKCELL BAZ İSTASYONU, MURTAZA ALP, MAVA DELUX VİLLALARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTINORDU MAHALLESİ, 967, 965 SOKAKLAR İLE FAİK PAŞA MAHALLESİ, 967, 1289, 1288, 1277, 1290, 1292 SOKAKLAR İLE KUBİLAY MAHALLESİ, 1027, 952, 1021, 1032, 951, 1025, 976, 1030, 1034, 970, 981, 1026, 1033, 954, 953 SOKAKLAR İLE PAZARYERİ MAHALLESİ, 953, 948 SOKAKLAR İLE MİRALİ MAHALLESİ, 1020,954 SOKAK İLE ALİ REİS MAHALLESİ, 952 SOKAK İLE ETİLER MAHALLESİ, GAZİLER CADDESİ, ANAFARTALAR CADDESİ, 1274, 1280, PROF. DR. ALİM ŞERİF ONARAN, 1269, 1270, 1271, 1275, 1272/1-2, 1297, 1272 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.09.2022 09:00 10:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKDENİZ MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI MENDERES MAHALLESİ, 152/1, 157, 134, 152 SOKAK VE CİVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK CADDESİ, MESERET CADDESİ, ERLER CADDESİ, ŞEHİT KEMAL CADDESİ, 557, 668, 547, 559, 670, 595, 541, 608, 676, 557, 529, 565, 714, 529, 595, 559 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKALAN, BAYRAMLAR, OSMANLAR, BALCILAR, GAMBERLER, YENIKURUDERE
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KARABURUN-1 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR, RADAR SU POMPASI, TRT AKDAĞ VERICILER, DENIZ RADAR, DEVLET HAVA MEYDANLARI
- 03.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA KÖK DM
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE -YĞITLER MAHALLESI- SARILAR MAHALLESI - SINANCILAR MAHALLESI -BAĞYURDU OVA YOLU - BAĞYURDU TOPRAK SULAMA TRAFOLARI -İŞLETME TRAFOLARI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI - SOĞUKPINAR MAHALLESI-CINILIKÖY MAHALLESI- ÖRNEKKÖY MAHALLESI HARILDAK KÜME EVLERI -TAŞLIYOL KÜME YOLU -ÇAYIRLAR KÜME EVLERI-ÖTE YAKA KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI - SOĞUKPINAR MAHALLESI-CINILIKÖY MAHALLESI- ÖRNEKKÖY MAHALLESI HARILDAK KÜME EVLERI -TAŞLIYOL KÜME YOLU -ÇAYIRLAR KÜME EVLERI-ÖTE YAKA KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞAĞI KIZILCA MAH. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI YOLU, 2000/1 SK. 2000 SK. HARMAN TEPE. KEMALPAŞA YOLU 2032 SOKAK VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. SÜVARI YOLU KEMALPAŞA YOLU CD. SAĞLIKLI YAŞAM SITESI, YEŞIL ÇAMLIK SITESI, KIROVASI MEVKII, BAŞKOMUTAN ATATÜRK, YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. 2037 SK. AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. SÜVARI YOLU KEMALPAŞA YOLU CD. SAĞLIKLI YAŞAM SITESI, YEŞIL ÇAMLIK SITESI, KIROVASI MEVKII, BAŞKOMUTAN ATATÜRK, YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. 2037 SK. AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖRNEKKÖY KÜMELERI. NIFÇAYI KÜMESI. ÇAYIR ARASI KÜMEEVLERI. KIRAVLUSU KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKPINAR MAH. BELEDIYE CAD. DERE MESIRE ALANI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE OVA YOLU İSMAIL AKSOY SLM GRB HATICE UÇTU ÖZEL TR, RIDVAN ÜRETEN ÖZEL TR, ALI CANDAŞ ÖZEL TR MEHMET KÖSE ÖZEL TR, GÖKAY GÜNYÜZ ÖZEL TR DILEK TANRIKULU ÖZEL TR
- 03.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKPINAR, ALTINOLUK, BAHÇEARASI, CEVIZLI, ÇAYAĞZI, DOĞANCI İĞDELI, KARABURÇ, KIBAR. ÖREN, SARIKAYA MAHALLELERININ TAMAMI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI BOZDAĞ ÖDEMIŞ YOLU ÜZERI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI BOZDAĞ ÖDEMIŞ YOLU ÜZERI
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARATEKE AYDIN OKAN SULAMA GRUBU / 35-29-M00178, TURGUTLU İBRAHIM GÖREKE SULAMA GRUBU / 35-29-M00190, KURŞAK ŞEVKET ŞENGÜL SULAMA GRUBU / 35-29-L00671, KIZILCAHAVLU AHMET ÜLKÜ GRUP SULAMA / 35-15-M00166, YEĞENLI TIRE M.ÖZTÜRK GRB TR / 35-15-M00294, YEĞENLI TIRE Y.NIZAMOĞLU TR / 35-15-M00348, KIZILCAHAVLU İBRAHIM SEZEN-2 SULAMA GRUBU / 35-29-M00379, DOYRANLI AYHAN GÜLCÜOGLU-2 SULAMA GRUBU / 35-29-M00344, DEREBAŞI MEHMET ÇUKUR SULAMA GRUBU / 35-29-M00354, KAHRAT MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU / 35-29-M00339, KIRELI ÖMER ÖZGÜR SULAMA GRUBU / 35-29-M00345, KIRELI TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU / 35-29-L00418, DAĞDERE DAĞDERE TR-1 / 35-29-L00320, TOPARLAR TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 / 35-29-L00324, TOPARLAR TOPARLAR TR-1 / 35-29-L00323, DIBEKÇI DIBEKÇI TR-1 / 35-29-L00328, DIBEKÇI DIBEKÇI TR-2 / 35-29-L00329, DIBEKÇI DIBEKÇI TR-3 / 35-29-L00330, KÜÇÜKKÖMÜRCÜ KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 / 35-29-L00336, KIRELI EŞREF SOYER SULAMA GRUBU / 35-29-M00164, GÖKÇEN GÖKÇEN TOPRAK SULAMA KOOP. / 35-29-L00407, İBNI MELEK TAŞTEPE TR-2 / 35-29-L00396, GÖKÇEN GÖKÇEN SULAMA KOOP. / 35-29-L00553
- 03.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKÇEN DMDEN ÇIKAN ASMALIK FIDERINDEN ENERJI ALAN NURETTIN EFE, MEHMET SEZGIN VE ARK., SULTAN BOY, BELIĞ ŞIŞIKOĞLU, AHMET KAHRATLIPĞLU, HÜSEYIN ÖZEN, MUSTAFA AKAR ARK, İZEM BAYATÇIMSER ÇIM ÜRETIM, İZSU KAHRAT DUTKIRI,NUREBIRLIK TARIM, MUSTAFA ÖNEN, ZIHNI ÖNEM,OSMAN KOVACI VE ARK., İZSU DOYRANLI İÇME SUYU, ALI KOSTAK, UĞURBIL TARIM, İZSU KAHRAT GÜMÜŞLÜ, MUSTAFA HEZER, SÜLEYMAN ÖNEM ÖZEL TRAFOLARI İLE MUSTAFA ÖZER, SÜLEYMAN ÖNEM, AYHAN GÜLCÜOĞLU-1 VE 2, ÖMER ÖZGÜR, M.TANER ÖZER, MEHMET BOZKURT, MEHMET ÇUKUR, OSMAN ÇUKUR, HASAN TEKIN, İZZET HANAY, NECATI ŞAKI, ŞEVKET ŞAKI,, HÜSEYIN KÖKLÜK, MAHMUT ESKI YÖRÜK, DURMUŞ ÖREN İSMAIL ÖZGEN, FARUK ÜLGÜDÜR, MEHMET ÇETE, HALIL ÖNEN KAZIM, KAZIM ÖZTÜRK, İRFAN MADRAN, ŞEVKI ÖKTEN SULAMA GRUP TRAFOLARI TAMMAMINDA
- 03.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUCUK, HELVACI, ORMANKÖY, DAĞTEKKE, DÜVERLIK, ÇAMLICA MAH
- 03.09.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
- 03.09.2022 10:15 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAH. EŞŞEKDERESI SOKAK VE CIVARLARI TR-2
- 03.09.2022 10:30 12:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKDENİZ MAHALLESİ, Ş. FETHİ BEY CADDESİ, VALİ KAZIM DİRİK CADDESİ VE CİVARI
- 03.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. AKVARYUM SITESI , 2259, 2260, 2261, 2262, 2273 OKUL SOKAKLARI VE CIVARI
- 03.09.2022 11:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA KÜÇÜKKAYA KÖYÜ, SEVGİ, ANADOLU, ÇAMLI, VATAN, DERE, MERSİNLİ, ARDIÇ SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.09.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI DOYRANLI MAHALLESI TAMAMINDA
- 03.09.2022 12:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR MAHALLESININ TAMAMI, KARABULU MAH. İMAMLAR SOKAK, DOĞANCILAR MAH. OYUKKIRAN MEVKII, UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ SOKAK, TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR İZSU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
- 03.09.2022 13:00 14:30 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AKDENİZ MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, 1350 SOKAK VE CİVARI
- 03.09.2022 13:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ZAFER MAHALLESİ, GAFFAR OKKAN SOKAK, ÇİFTLİK SOKAK, 2366 SOKAK, BALIK HALİ VE CİVARI
- 03.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-10 İSKELE MAH. TARIŞBANK SITESI TAMAMI, 2113, 2115, SOKAKLARI VE CIVARI
- 03.09.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI DOYRANLI MAHALLESI TAMAMINDA
- 03.09.2022 17:00 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ BALIK HALİ, BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA TESİSLERİ, EGEİMREN BALIKÇILIK, MEHMET TOKAY, PAR İNŞAAT İLE 29 EKİM MAHALLESİ TURKCELL BAZ İSTASYONU, TURK TELEKOM BAZ İSTASYONU, VODAFONE BAZ İSTASYONU
- 03.09.2022 17:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH.
- 04.09.2022 08:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ KÖY, ILIPINAR, GERENKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, HASAN YAĞIZ ÖZEL TR, TOSBAĞA ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR, HAMDULLAH YAĞIZ ÖZEL TR, İSMAİL CİDER ÖZEL TR, MEHMET ALİ KÜÇÜK ÖZEL TR, OĞUZ BARAN ÖZEL TR, EKİZ TAVUKÇULUK TR-1 ÖZEL, EKİZ TAVUKÇULUK TR-2 ÖZEL, AHMET NECMİ KOÇOĞULLARI ÖZEL TR, SERKAN DURSUN ÖZEL TR, TAŞKÖY FOÇA ÖZEL TR, HASAN MENDEŞ ÖZEL TR, FOÇA YAĞ ÖZEL TR, AREM TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, CENGİZ KORKUT ÖZEL TR, YAHYA BÜLENT İVE ÖZEL TR, AHMET ÖZTÜRK ÖZEL TR, HAKAN KULA ÖZEL TR, YENİKÖY TR-1, ILIPINAR TR-2, TÜRK TELEKOMİKASYON ÖZEL TR, CEYHUN ÇETİN ÖZEL TR, PERİHAN ALEMDAROĞLU, CELALETTİN ARIK ÖZEL TR, NEJLA BOĞA ÖZEL TR, MUSTAFA ÖZOKTAŞ ÖZEL TR, ATİLLA ÇEVİK ÖZEL TR, SAYILAN PETROL ÖZEL TR, ALİ ÖNDER ERDOĞDU ÖZEL TR, ADİL AKA TARIM ÖZEL TR, AHMET KARABIÇAK ÖZEL TR, TAZE SÜT ÜRÜNLER ÖZEL TR, SEVTAŞ TOP. YAPI ELAMANLARI ÖZEL TR, ÖZER UNUR ÖZEL TR, PE-MA MANTAR ÜRETİM ÖZEL TR, SALİH DİRİN ÖZEL TR, ENVER ATLI ÖZEL TR, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TR, SIRRI LÜTFÜ KURUMER ÖZEL TR, MEHMET KODAK ÖZEL TR, REFİK KAHYA VE ARK. ÖZEL TR, DVD TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR, ŞEHMUS HAMKAN ÖZEL TR, ERCANLAR TAVUKCULUK ÖZEL TR, İSMAİL ŞEKERCİ VE ARK. ÖZEL TR, ADİL YURT ÖZEL TR, ERHAN KAHRAMAN ÖZEL TR, İSKERDER CELEP ÖZEL TR, PE-MA MANTAR ÖZEL TR-1, DVD TARIM ÖZEL TR, URLAK ERCANLAR YUMURTA ÖZEL TR, HASAN VURAL ÖZEL TR, ORHAN PEMBE ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ ÖZEL TR, NUREDDİN CEVİZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL TR, FOÇA ÇARDAKÇILIK ÖZEL TR, AYNUR CAM ÖZEL TR, MUSTAFA SEZGİN ÖZEL TR, HAYRETTİN DEMİRKIRAN ÖZEL TR, YUSUF SAVAŞ YILMAZ ÖZEL TR, HASAN SUNA ÖZEL TR, FAZIL AVLAR ÖZEL TR, ILIPINAR SULAMA KOOP. ÖZEL TR, ERSİN DULUNDER ÖZEL TR, FIRAT SÖYLEMEZ VE LEYLA ALTUNER ÖZEL TR, GERENKÖY TR-4, YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş, İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL, GERENKÖY TR-6, SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR, CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR, ALİ ŞÜREYYA PERÇİN VE GES VE CİVARLARI
- 04.09.2022 08:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, BÖZKÖY İZSU VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYINDIR İLÇESINE BAĞLI BALCILAR İLE OSMANLAR MAHALLESININ TAMAMI VE KEMALPAŞA İLÇESINE BAĞLI BAYRAMLI, KAMBERLER, YENI KURU DERE MAHALLERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
- 04.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAHALLESI İZELTAŞ FABRIKASI
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZMIR AYDIN CADDESI BIR BÖLÜMÜ ,PIZZA ,BALKAN,CADDEELERII,KARAKAYA,ORHAN ALPYÖRÜK,GÜMSKSAN,TEBA SAZYOLU SOKAKLARDAKI ÖZEL TR ABONELERI VE CIVARI
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI YERLEŞIM ALANI TAMAMI,BAYRAKTAR SOKAK,9226 SOKAKLAR ATATÜRK CADDESI,BALKAN CADDESI
- 04.09.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İZDERSAN DERİ SANAYİ BÖLGESİNİN TAMAMI VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE CEVAPLI MAHALESİ VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:00 11:00 TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KEMALPAŞA MAHALLESİ, 7086/4-5, 7086, 7086/6 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜRPINAR MAHALLESİ, 7010, 7010/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 7004, 7005/4-5-6, 7001/1-3, 7018, 7007, 7023, 7001, 7003, 7018/3-5, 7009, 7015, 7012, 7018, 7018/2, 7004, 7004/12-7-6-5 SOKAKLAR İLE İZSU PINARBAŞI POMPA İSTASYONU, ERDOĞAN ÇOŞKUN, TAMSAN GIDA, ARİF TEMURTAŞ, BERGAMA YÖRÜKOĞLU GIDA, VEDAT SAVAŞ, BERAT PLASTİK, ASLAN ZİRAİ SOĞ.HAVA.DEPO, NEJAT PİŞİRİCİ, YAKUP TEMURTAŞ, TEKSAN METAL
- 04.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LAKA MAHALLESİ, LAKA CADDESİ, KARANFİL, ORKİDE, PAPATYA, ZAMBAK, GÜL, LALE, NERGİS, MENEKŞE SOKAKLAR İLE BETONTAŞ SANTRALİ VE CİVARI
- 04.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ YILKANUR İNŞAAT, ÖZ-ERKA VE AB İŞ ORT. , MESTAŞ MADEN, HERA İNŞAAT
- 04.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILDIZ MAHALLESİ, HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ, 206/13, 207/6 SOKAK VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE GEYİKLİ TEPESİ VE CİVARLARI
- 04.09.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE GEYİKLİ TEPESİ VE CİVARLARI