29 Mart Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Mart Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.03.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ SİNEM SOKAK VE CİVARLARI

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5373,5375,5316,5306 SOKAKLAR VE BAHRİ SARITEPE CAD.

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI LALAPAŞA MAHALLESİ 3712,3603,3701,3708,3702,3714 SOKAKLAR

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ FAZLIBEY SK VE VATAN SK

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİ 4441,4472,4478,4467,4474,4457,4459,4480,4496,4494,4492,4490 SOKAKLAR

29.03.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI POYRAZDAMLARI TARIMSAL SULAMADA BULUNAN FEYZA SOLAK ÖZEL TRAFOSU

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ TOPTANCILAR GIDA ÇARŞISI TÜMÜ

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ TİCARET MESLEK LİSESİ VE CİVARLARI

29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇITAK,GÖCEK,GÖKÇELER,YILDIZ VE AVDUL MAHALLELERİ

29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI

29.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAYAT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

29.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAKLACI MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇEVRESİ

29.03.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞI MAHALLESİ 1815-1800-1802-1803-1805-1815 SOKAKLAR ÇARSI BULV. VE DUMLUPINAR CADDESİ

29.03.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YİĞİTLER VE YILDIRIM MAHALLLELERİ İLE EGE UMUT ÖZEL SAĞLIK MERKESİİNCİ ÜZMEZ LİSESİ 19 MAYIS ORTAOKULU VE ÇEVRELERİ İLE ALBAYRAK MAHALLESİNİN FUZULİ ENGİN PEHLİVAN SART KIZILCIK SIKAKLAR VE ÇEVRELERİ

29.03.2022 10:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVACIK MAHALLESİ

29.03.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NİŞANCI MAHALLESİ 1201-1203 SOKAKLAR ATATÜRK BUL. BORSA CAD.1300-1304 SOKAKLAR

29.03.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KONUT CADDESİ M. KEMAL PAŞA CAD. GAZİOSMANPAŞA CAD.1606 -1604 SOKAK

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