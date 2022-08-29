29 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 29 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Ağustos Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAZÖREN MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAYRAMŞAH MAHALLESİ ŞIHLI MAHALLESİ KENGER MAHALLESİ ERENBAĞ MAHALLESİ YAĞBASTI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY KALINHARMAN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.08.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY MAHALLESİNE BAĞLI 284,201 SOKAKLAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIBEY MAHALLESİ YENİKÖY MAHALLESİ ÇARIKBALLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA KERİMLİ MAHALLESİ
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BATTALMUSTAFA MAHALLESİ
- 29.08.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SANCAKLI İĞDECİK MAHALLESİ
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERENBAĞ MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ)
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKDERE MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLİOĞLU HACIBEKİRLER ALTINTAŞ MAHALLESİ ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR )
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞIHLI MAHALLESİ KARADÜZ SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 29.08.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA ÇIRAK VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİİ MALKOCA MAH. BOYALI MAH. YAKAKÖY SARIALİLER MAH. KARAYAKUP MAH. YAKAKÖY KÖK BOYALI DANDA MAH. MASKİ YAKAKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR HACIHIDIR KİREMİTLİKUYU TR-1 YENİKÖY HASYURT MADEN ÖZEL TR DALKARA MAH. MASKİ DALKARA İÇME SUYU ÖZEL TR YAKAKÖY ULUPINAR MEVKİİ. ESKİ TEPEKÖY. RAYİHA TARIM ÖZEL TR ÇAĞLAYAN MAH. DALKARA KARAPINAR MASKİ BOYALI İÇME SUYU ÖZEL TR-2 BOYALI ÇAYBAŞI MASKİ YENİKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR-1 NEZAKET BAYDEMİR ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR YAKAKÖY ULUBEY MEVKİİ. SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI MEVKII. DEREÇİFTLİK MERKEZ TEPE MAH. MEHMET KÖSEM ÖZEL TR YENİKÖY MAH. ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 29.08.2022 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KOCAÇEŞME MAHALLESİNE BAĞLI 292 SOKAK VE GÜRSEL CADDESİ
- 30.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI GEBEŞ SOKAK,SÜLEYMANİYE MAHALLESİ AKİŞLER VE BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 30.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ELDELEK DİRSEKLİ MEVKİİ AKBIYIKOĞLU ÇIRÇIR
- 30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ İNDEL, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, GANEVLİ, DELİBAŞLI, KAPLAN, EKOSTAR MEYVECİLİK, ALSANCAK ENERJİ, ANKA PARTNERS TARIM, TRT JANDARMA ÜŞÜMÜŞ VERİCİLER, MANZARA TARIM, LAVA TARIM, ALANAR MEYVECİLİK, BAKLAN MEYVECİLİK VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE
- 30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KORDON VE KÖSEALİ MAHALLESİ TAMAMINDA VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELERDE
- 30.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİNE BAĞLI, GÖZTEPE, SARISU , ÖKÜZCÜK, EŞELER, DEMİRTEPE, HAMİTDAMLARI VE ALANBAŞI MAHALLELERİNDE VE BU BÖLGELERE BAĞLI ÖZEL TRAFOLARDA
- 30.08.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DEREKÖY MH MEVKİİNDE BULUNAN ELİ EYNEZ TR-1 ÖZEL TRAFOSU,MAYDA MADEN ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,NİTROMAK DNX KİMYA A.Ş.,YENİ ANADOLU MAD. VE TEKNOLOJİ SAN. TİC. ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMI,ÖRS MADENCİLİK ÖZEL TRAFOLARI,HERMAKSAN MAD.NAK.İNŞ. ÖZEL TRAFOLARI,MAXAM ANADOLU PAT.MAD.PAZ.TİC.NAKAŞ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ÖZEL TRAFOSU,ADA METAL MADENCİLİK TRAFOSU,DEMİR KARDEŞLER SAN.TİC ÖZEL TRAFOSU
- 30.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; CELALETTİN AŞKIN VE ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSİ,KISMALI VE BOSTANLIK BÖLGESİ , BESİ ÇİFTLİĞİ TRAFOLARI İZZETTİN BATISI AZİZ ÇELİKDOĞAN TST TRAFOLARI, ÇAMPINAR MAHALLELERİNİN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 30.08.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI VE HAMZABEYLİ MAHALLELERİNDEKİ; NURİ ERCAN VE KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZER TRAFOSU VE CİVARLARI.