29 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 29 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos Pazartesigünü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 29.08.2022 01:00 01:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle KAZIM DİRİK,ÇINAR,YILDIRIM BEYAZIT,GAZİ OSMANPAŞA,EGEMENLİK, REFETPAŞA, BARBAROS ,KOŞUKAVAK,KARACAOĞLAN,YEŞİLOVA MAHALLELERİ,SANAYİ CADDESİ, ESKİ KEMALPAŞA CADDESİ, EKSEL BİMETAL,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB., ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ,VAROLAN OTO,EGESAN OTO,TEZCAN SAÇ,ERKAY DEMİR,DYO BOYA ,ŞENLER MAK.,AFA SANAYİ,OTOKOÇ,UFUK ISICAM,ÖZMEN DERİ
- 29.08.2022 01:00 01:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle MANSUROĞLU,TEPEKULE,ADALET,OSMANGAZİ MAHALLELERİ,ŞEHIT HAKAN ÜNAL PARK İÇI YOLU,NAİL ÖZKARDEŞ,ENRİCO ALİBERTİ
- 29.08.2022 01:00 01:10 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ,ŞAPAR MURAT TÜRKMENBAŞI CADDESİ,ADLİYE SARAYI,PTT, OTOKOÇ OTOMOTİV
- 29.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ VE YAKAKÖY ÇİCEKLİ KÖY MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY ÇİÇEKLİ KÖY CİVARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY MAHALLESİ,ORMAN EVLERİ KOOP.
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8853 - 8960 - 8959 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843 SOKAK VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8836 - 8837 - 8839 - 8838 - 8838/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8831 - 8823 - 8050 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8849 SOKAK VE CİVARII
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8826 - 8818 - 8826/1 - 8809/42 SOKAK VE CİVARII
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8821 - 8823 SOKAK VE CİVARII
- 29.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKSU MAHALLESİ,640,639/1,AYDIN HATBOYU CADDESİ,637/1,639 SOKAK VE CİVARLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ,AZİZ ÇETİNOĞLU VE ARKADAŞLARI
- 29.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,326-327-355-506 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAVİKENT SİTESİ VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI TATİL KÖYÜ VE ÇEVRESİ
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EYÜP DUVARCI VE ARKADAŞLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DEMİRTAŞ MERKEZ MAHALLE VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER,BAHÇELİ,NEBİLER,ÇUKURALAN,KIRATLI,GÖKÇEAĞIL,MÜSELİM MAHALLERİ VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİMBEY VE GAZİPAŞA MAHALLERİ VE CİVARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BALABAN, ÇİFTLİKKÖY, IŞIKLAR, MUSACALI, POYRACIK, SUCAHLI, YAYAKENT MAHALLELERİNDE BULUNAN MEHMET KAYA GRB TR-2, TURAN OFLAZ, ÇİFTLİK TR-2, IŞIKLAR TR 1, HASAN AVCI VE ARK. SULAMA, MUSACALI TR-1, İSMAİL DOĞRU VE ARK. TR, AÇILIM KÖK, ERGUN YILDIRIM VE ARK, SUCAHLI TR-1, YAYAKENT TR-10, MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK, YAYAKENT TR-7, YAYAKENT TR-14 VE CİVARLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK-KADIKÖY OVASI SULAMALAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BÖLCEK-KADIKÖY OVASI SULAMALAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAHIDIRLI-BOZKÖY-ÇAMKÖY OVASI SULAMALAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAHMUT GÖKTAŞ-2 ÖZEL, TAYFUR TÜRKKUŞU ÖZEL TR, MAHMUT GÖKTAŞ-1 ÖZEL TR, GÜRCAN BÜTYÜK YOLDAŞ, MUSTAFA ÇALIŞKAN ÖZEL TR, AKKOCA YEM TARIM HAY.ÖZEL, ALI YAKALI ÖZEL, MEHMET İNCI ÖZEL, MUTLU KIROĞLAN ÖZEL TR, NEVZAT TUNCAY ÖZEL TR, ADNAN KOYUNCU ÖZEL TRAFOLARININ TAMAMINDA
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUKARI KIZILCA MAH. SÜVARI YOLU KEMALPAŞA YOLU CD. SAĞLIKLI YAŞAM SITESI, YEŞIL ÇAMLIK SITESI, KIROVASI MEVKII, BAŞKOMUTAN ATATÜRK, YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. 2037 SK. AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞAĞI KIZILCA MAH. HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI YOLU, 2000/1 SK. 2000 SK. HARMAN TEPE. KEMALPAŞA YOLU 2032 SOKAK VE CIVARLARI
- 29.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY ÇICEKLI KÖY MAHALLELERI VE CIVARLARI
- 29.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY ÇICEKLI KÖY ÖZBEK, POYRAZ, ÖYKÜ, KIRAZ, İHLAMUR SOKAK VE CIVARLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MH. ÖRNEKKÖY KÜMELERI. NIFÇAYI KÜMESI. ÇAYIR ARASI KÜMEEVLERI. KIRAVLUSU KÜMEEVLERI VE CIVARLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAŞARAN MAH. MERKEZ SOKAK TR-1
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAŞARAN MAHALLESI İSKAN SOKAK TR-2
- 29.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ L-307 (3.BAHAR KONUTYAPI KOOP)
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -EFES YEM-TIRE BELEDIYESI KÖPEK ÇIFTLIĞI-RENAULT AKÇINLER -TAŞTEPE İZMIRGAZ DAĞITIM MERKEZI-İZMIR ATIKSU ARITMA TESISI.-TARIŞ DEPOLARI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKYURT MAH-BAŞKÖY MAŞAT-BAŞKÖY KUREYŞ MEVKII - AYDIN BOZKÖY İÇME SUYU
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKLI MAH-ÇINIYERI MAH-GRB SULMA TRAFOLARI-GSM OPERATÖRLERI-ÖZEL TR LER.
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAH. KIRSALI-IŞIKLAR MAH. RAHMANLAR MEVKII-ACEMOĞLU SALÇA FABRIKASI -ÖMEROĞLU TARIM- TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBURUN MAH-DIBEKÇI MAH.ÇERIKÖZÜ MAH.
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜNDARLI MAH-BÜYÜKKÖMÜRCÜ MAH.-KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH.
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOMAK MAH.-DAĞDERE MAH.-MUSRALAR MAH.TOPARLAR MAH.- GSM OPERATÖRLERI -ÖZEL TR LER
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAT KIRSALI-KAZANTEPE MEVKII-NAYMAN TARIM-ABALIOĞLU TAVUK ÇIFTLIĞI-GRB SULAMA TR LER-ÖZEL TR LER
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAPLAN MAH
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAH-DERELI MAH-KÜRDÜLLÜ MAH.
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRTEPE MAH-SARUHANLI GÖLDERESI MEVKII
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOKI MAH KIRSALI
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AZIZ NESIN, HAYATI ARAY, FERIDE KIRLIOĞLU, NURI SEZERLI, HAMDI CANER, HANIF PAHLIVANOĞLU, H.BÜLENT ÇERÇI, ALI YANIK, İZSU ESKIOBA, DURMUŞ GÜNDÜZ, VELI KARASOY, SÜLEYMAN GÜNGÖR, D.ALI YILMAZ, EMIM AYRANCI, HASAN SÖYLEMEZ, FAHRŞ YILMAZ, MUSTAFA SEZEN, MUSTAFA BILGIN VE SAIT DALAR ÖZEL TR'LER.İSMET GÖKALP GRB.ORHAN ATIK GRB.ERKAN ATMACA GRB.MAHMUT DÖNMEZ GRB. MUSTAFA YILMAZ GRB. MUZAFFER ERTAN GRB. AHMET USLU GRB. SAFFET KARADIŞ GRB.TIRE GES ÖZEL TR-ESKIOBA GES ÖZEL-YENIOBA GES ÖZEL-TORBALI GES ÖZEL-ALACALI GES ÖZEL-MAHMUTLAR GES ÖZEL.
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE BIYOGAZ-YENIOBA PATLAYICI DEPO -YENIOBA GES -GRB SULMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR
- 29.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARUHANLI MAH-EĞRIDERE MAH-OSMANCIK MAH-YENIŞEHIR MAH.-ÇOBANKÖY MAH.
- 29.08.2022 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI KAZIM DİRİK MAHALLESİ 1/1, 1/6, 419, 421, 452, 453, 454 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 29.08.2022 09:15 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANAKÇI MAH. İĞDELCE SOKAK VE CIVARLARI TR-4
- 29.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-25 D KOLU - MORDOĞAN MAH. 154 , 161 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 171 , SOKAKLARI VE CIVARI
- 29.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİTHATPAŞA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ VE CİVARI
- 29.08.2022 10:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,325-326-327-328-329-330-355-454-455-502/2-506 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ÇOLAKIBRAHIM BEY MAHALLESI 21, 21/4, 21/3 ,20/8,20/3 SOKAK VE CIVARI
- 29.08.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI, UMURBEY, KARAKOVA, GERELI MAHALLELERI OVA MEVKILERII
- 29.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,16-19-22-34-35 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURABIYE MAHALLESI 32 , 52/4 52/3 SOKAK VE CIVARI
- 29.08.2022 13:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ UĞUR MUMCU CADDESİNİN BİR KISMI, ÇELEBİ, FOÇA ŞEHİTLERİ, GÜVERCİN, MELEK, MİLLET, MÜGE, SİVRİ SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 29.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,19-19/1-21-22-23-24-27-29-30-31-34-35-36-SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURABIYE MAHALLESI BEYLER CADDESI VE CIVARI
- 29.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUAMMER AKAR MAHALLESİ,45-45/6,7,8,11,17,18-46/14,19,20-47/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 29.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ULAMIŞ KAPIKÖY SITESI