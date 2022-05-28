28 - 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

28 - 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 28 Mayıs Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Mayıs'ta Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 28.05.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON, CUMHURİYET, SARUHAN, CENGİZ TOPEL, ATATÜRK MAHALLELERİ
- 28.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELKÖY MAHALLESİ HAŞİMAKÇORA HATTI TÜM TARIMSAL SULAMALAR VE TİCARETHANELER
- 28.05.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKOCA MAHALLESİ KÖY İÇİ
- 28.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5357, 5326, 5385, 5391, 5324, 5395, 5381, 5320, 5377 SOKAKLAR
- 28.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAH. TR-4 ÇAMLICA TR-9 ÇAMLICA TR-12 ÇAĞBERK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SAN. VE TİC. ÖZEL TR BORLU TR-3
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAH.1516-1519-1514-1523-1518 SOKAKLAR
- 28.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 450-463 SOKAK VE 396 SOKAK SONU VE CİVARLARI
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİNE BAĞLI BELEDİYE CADDESİ, MENDERES CADDESİ, FEVZİ PAŞA CADDESİ , ÇİĞDEM, ZAMBAK, URAL, TOROS, MUTLU, MELİKŞAH, ŞENER, PINAR, ARAL, GÜNAYDIN, SİTE , AKTAŞ , KARATAŞ, ATA, BEYAZİT ,UFUK, ŞAFAK SOKAKLAR
- 28.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DENİZLİ SALİHLİ YOLU GİRİŞ BÖLGESİ TR-19
- 28.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ 1201, 1600, 1304, 1300, SOKAKLAR VE BORSA, ATATÜRK, HÜKÜMET CADDELERİ
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER, KURTULUŞ VE YILMAZ MAHALLELERİ
- 28.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
- 28.05.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SUBAŞI MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE CUMHURİYET MAHALLESİNİN; KERVAN YOLU, ÇAMLICA YOLU, ANAFARTALAR, Ş. AHMET YAĞIZ, SAVAŞ, GARDALYA, HANIMELİ, LALE, SAMANYOLU SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 28.05.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4737, 4748, 4743, 4752, 4756 SOKAKLAR
- 28.05.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELKÖY MAHALLESİ TÜM TARIMSAL SULAMALAR VE TİCARETHANELER
- 28.05.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCATEPE MAHALLESİ, DİLŞEKER MAHALLESİ, BAYINDIRLIK MAHALLESİ, GEDİZ MAHALLESİ, İSHAKÇELEBİ MAHALLESİ
- 28.05.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇELER YAYLACIK MAHALLESİ
- 28.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMLICA TR-13 HİSAR MAH. KÜÇÜK SAN SİT. TR-14 HİSAR MAH.TR-8 ABDURRAHMAN USLU ÖZEL TR FATİH MAH. TR-7 HİSAR MAH.TR-6 SUR BETON ÖZEL TR
- 29.05.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET-ULUCAMİ-RAGIPBEY-REŞATBEY-ATATÜRK-HÜRRİYET-İNÖNÜ-HACIİSHAK MAHALLELERİ
- 29.05.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ AKHİSAR CADDESİ
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ, SANAYİ BÖLGESİ İLE İŞLETME TARIM SULAMA ALANLARI, YONCA GIDA, ÖZGÜR TARIM İŞLETMELERİ İLE ÖZGÜR YETİŞGİN ÖZEL TRAFOSU
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÜÇPINAR MAHALLESİ KOMPLE, CİVARINDAKİ TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5373, 5306, 5316, 5375, 5365, SOKAKLAR VE BAHRİ SARITEPE CADDESİ
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5304, 5315, 5319, 5313, 511, 5309, 5307, 5305, 5303 SOKAKLAR
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5349, 5306, 5351, SOKAKLAR VALİAZİZBEY VE BAHRİ SARITEPE CEDDESİ
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ 5304, 5315, 5319, 5313, 511, 5309, 5307, 5305, 5303 SOKAKLAR
- 29.05.2022 09:00 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAH, NAMIK KEMAL MAH, TEMREK MAH, MEHMET AKİF ERSOY MAH. ZİYA TURAN-REFİKA GÜRGEÇ HİKMET TARHAN ÖZEL TR MUHARREM TARHAN VE ARK.ÖZEL TR BİRİNCİ OTOMOTİV ÖZEL TR CİHAT MERGEN VE SEHER MERGEN ÖZEL TR MANİSA B.Ş.B ÖZEL TR BÜNYAMİN DOĞAN VE ARK. TR BAYRAM ÖZKAN VE ARK. ÖZEL TR MUHSİN KANMAZ ÖZEL TR MEHMET GÜDER-ALİ KARAKAYA ÖZEL TR KÖPRÜBAŞI UN FABRİKASI ÖZEL TR VECİH TARIM SAN. ÖZEL TR
- 29.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEMREK MAH. TR-19 TR-18 ( HÜKÜMET CD, NECATİBEY SK, OVA SK, KARAFİL SK, YAVUZ SELİM SK. HATİPOĞLU SK, HÜRRİYET CD, AKÇİÇEK SK, ÇAĞLAYAN CD, AHMET ÇAVUŞ SK, YILMAZ SK. )
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPÇUASIM-TUNCA- MUTLU-KAYNAK-AKMESCİT-DERE-İSHAKÇELEBİ-GEDİZ-KOCATEPE-BAĞINDIRLIK-DİLŞEKER-AKINCILAR-İBARHİMÇELEBİ-MERKEZEFENDİ-TEVFİKİYE-LALAPAŞA MAHALLELERİ TÜM İŞLETMELER VE SOKAKLAR
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 450-463 SOKAK VE 396 SOKAK SONU VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİ, TURGUTLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ALBAYRAK, YİĞİTLER, ÖZYURT, İSTİKLAL MAHALLESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; ÖZGÜN, İLKNUR, DİKİCİLER, ÇAĞLAYAN, MENTEŞ, MEZARLIK, ARAS SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER VE ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI SANAYİ BÖLGESİ AYRICA HASAN VEZNELİ, ZEHRA ZORLU VE BEKİR YILMAZ ÖZEL TRAFOLARI
- 29.05.2022 09:00 16:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KAPANCI, HASALAN , MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, ABALIOĞLU YEM, BOSTAN TARIM, LİDER GIDA, ÖZKAHRAMANLAR, SAFİR BERRY TARIM ÜRÜNLERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 29.05.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL-MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-10-ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR--FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR,,,TALES PLASTİK ÖZEL TR,,AZİZ TEKELİ ÖZEL TR,,,GÜLERYÜZ DANIŞMANLIK ÖZEL TR,,YURTERİ ORMAN ÜRÜN. LTD.ŞTİ. ÖZEL TR,,YURTERİ ORMAN ÜRN.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR,,İNCİ LOJİSTİK ÖZEL TR,,YILDIZ YANGIN SÖNDÜRME A.Ş. ÖZEL TR,,ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL,,İRG MAKİNE ÖZEL TR,,AYSAN IŞIKLANDIRMA LTD. ŞTİ. ÖZEL TR..TEKNİK AMBALAJ ÖZEL TR..KEREM MAKİNE ÖZEL TR..UYGUN ELEKTRONİK ÖZEL TR YAVUZ DÖKÜM ÖZEL TR RECEP UYAR ÖZEL TR ATEN ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL TR MURADİYE SANAYİ BÖLGESİNE BAGLI OLAN FABRİKALAR MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-7 DUMAN PALET ÖZEL TR SARD MAKİNE ÖZEL TR ALCAN OTOMOTİV LTD.ŞTİ ÖZEL TR AŞUROĞULLARI ÖZEL TR AVEN KİMYA ÖZEL TR RUDA METAL ÖZEL TR ERİNÖZ ÖZEL TR BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR POLİMAS ÖZEL TR BARSAN ÖZEL TR CEA ÖZEL TR MODERN BETON MURADİYE ÖZEL HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2 EFS ÖZEL TR MEBAK MAKİNA ÖZEL TEKPAL ORMAN ÜRÜNLERİ ÖZEL SİMYA METAL ÖZEL MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-1 TURKUAZ BASKI ÇÖZÜMLERİ-RAMAZAN KOÇYİĞİT ÖZEL TR MB CAM ÖZEL TR SÜRAT ÖZEL TR AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTR YENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR EGE KAUÇUK ÖZEL TR IMPERİAL ÖZEL TR İKON AMBALAJ ÖZEL BATI PRES ÖZEL TR EMSAŞ ÖZEL TR TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR FB TEKSTİL ÖZEL DOĞANPAK ÖZEL TR ŞAHAN ELEKTRO STATİK ÖZEL TR ÖZPOLATOĞLU HED.EŞYA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR VODAFONE TELEKOMİNİKASYON A.Ş. ÖZEL TR KARAYAĞCI İNŞAAT LTD. ŞTİ. ÖZEL TR BAŞARANLAR ÖZEL KÖK GÜVEN FİLM PLASTİK AMB. A.Ş. ÖZEL SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR KALMAKSAN ENDÜSTRİYEL KALIP VE MAKİNA SAN. A.Ş.ÖZEL TR MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-11 MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-9 UĞUR BETON ÖZEL TR BETONSA ÖZEL TR MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-2 MURADİYE AKARLAR DM KÖK MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-8 İBRAHİM DUMAN ÖZEL TR ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR DM-11/3A KÖK (ŞAHİN DÖKÜM KÖK) ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZEL KLİMASAN ÖZEL TR SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR ERİNÖZ BAHÇE MOBİLYALARI A.Ş ÖZEL TR KAAN YILDIZ PLASTİK BOYA MONTAJ KALIP NAK.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR
- 29.05.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜRLE MAHALLESİ, AKGEDİK MAHALLESİ, UZUNBURUN MAHALLESİ CIVARINDAKİ TAŞ OCAKLARI VE İŞLETMELER
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY, SEYİTAHMET, KETHÜDA, RAGIP BEY MAHALLELERİ 21-22-167-14-613-188-190-192 SOKAK SONLARI VE CİVARLARI
- 29.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON,ATATÜRK,SARUHAN VE CUMHURİYET MAHALLELERİ.
- 29.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI AKHİSAR CADDESİ, 541,543,604,602,602/1,539,608,595,604/1 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 29.05.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI
- 29.05.2022 10:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4772 4766, 4764, 4760 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ, FATİH MAHALLESİ 4931, 4927, 48832, 4929 SOKAK VE 75, YIL BULVARI
- 29.05.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1531 SOKAK MİMARSİNAN BULV.
- 29.05.2022 12:30 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAH, NAMIK KEMAL MAH, TEMREK MAH, MEHMET AKİF ERSOY MAH. ZİYA TURAN-REFİKA GÜRGEÇ HİKMET TARHAN ÖZEL TR MUHARREM TARHAN VE ARK.ÖZEL TR BİRİNCİ OTOMOTİV ÖZEL TR CİHAT MERGEN VE SEHER MERGEN ÖZEL TR MANİSA B.Ş.B ÖZEL TR BÜNYAMİN DOĞAN VE ARK. TR BAYRAM ÖZKAN VE ARK. ÖZEL TR MUHSİN KANMAZ ÖZEL TR MEHMET GÜDER-ALİ KARAKAYA ÖZEL TR KÖPRÜBAŞI UN FABRİKASI ÖZEL TR VECİH TARIM SAN. ÖZEL TR
- 29.05.2022 13:00 13:30 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH ( MENDERES CAD, MEHMET AKİF CD, BAL SK, CUMHURİYET SK, MESCİT SK.FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD ). VE ÖZEL TRAFOLAR. ( TR-12 TR-27 TR-28 TR-38 TR-38/A )
- 29.05.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEMREK MAH. TR-25 ( SANAYİ SİTESİ, GÜRBÜZ SK, ERAYDIN SK, YILDIRIM SK, CUMHURİYET CD, ANAFARTALAR SK.)
- 29.05.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON, CUMHURİYET, SARUHAN, CENGİZ TOPEL, ATATÜRK MAHALLELERİ
- 29.05.2022 17:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM TEMREK MAH, GÖLBAŞI MEVKİİ ATATÜRK MAH ( MENDERES CAD, MEHMET AKİF CD, BAL SK, CUMHURİYET SK, MESCİT SK.FİDAN SK, UYSAL SK, İSTİKLAL CAD, ÖZCAN SK, FATİH CAD ). VE ÖZEL TRAFOLAR. ( TR-12 TR-27 TR-28 TR-38 TR-38/A )
- 29.05.2022 17:00 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET-ULUCAMİ-RAGIPBEY-REŞATBEY-ATATÜRK-HÜRRİYET-İNÖNÜ-HACIİSHAK MAHALLELERİ
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