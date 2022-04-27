27 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Nisan Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1507,1710,1713,1506,1511,1714VE TÜMEN SK

27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

27.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİNİN; DİKİŞYURDU, ARICILAR, SELVİLİ, YALOVA, GÜNDÜZ, DOĞAN SOKAKLARI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; ŞEHİTLER YOLU, KIRLANGIÇ, ALAKUŞ, DEVELİ, KAPLAN, UZUNYOL, Ş. SAMET YILMAZ SOKAKLARI VE CİVARLARI

27.04.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-3 YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-5 YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-6 YAĞMURLU TR-2 YAĞMURLU TR-1 YAĞMURLU TR-3 SİLEDİK TR-1 YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-1 YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-2 HAMİTLİ TR-1 KARPUZLUK TR-1 DAĞDERESİ MAH. TR-1 DUALAR TR-1 ÇOBANLAR TR-1 SAYARLAR TR-1 DERE MAH. TR-1 ARDIÇLI TR-1 SAKARLI TR-1 KUYUCAK TR-1 SÖĞÜTALAN TR-1 BADEMLİ TR-1 PUSAN MAH. TR-1 KAVAKYANI MAH. TR-1 ÇAYIRYERİ TR-2 HACET TR-1 HELİMLER MAH. TR-1 HAMİDİYE TR-1 ÇAYIRYERİ TR-1 KOCAİSKAN TR-2 KOCAİSKAN TR-1 YAYLACIK TR-2 BAŞPINAR KÖK SAKARLI KÖK DEMİRTAŞ TR-2 TAŞPINAR TR-1 GELENBE İM ÇINARCIK-BÜYÜKDAMLAR MAH. GÖKÇUKUR TR-1 FIRDAMLAR TR-1 DEMİRTAŞ TR-1 KARAKURT TARIMSAL SULAMA TR-1 KARAKURT HAYVANCILIK TR-5 KARAKURT TARIMSAL SULAMA TR-2 GEBELER TR-1 İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-3 İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-4 İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-1 İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-2 YAYLACIK TR-1 GELENBE TR-1 GELENBE TR-2 GELENBE TR-3 GELENBE TR-5 GELENBE TR-4 ALACALAR TARIMSAL SULAMA TR-1 GÜVENDİK TR-1 KINIK TR-1 ALACALAR TR-1 ALACALAR TR-2 ALACALAR TARIMSAL SULAMA TR-2 YAYLACIK TR-3 IŞIKLAR TR-1 BAŞPINAR TR-1 RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI TR-1 ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 BOSTANCI TR-1 AŞAĞIBOSTANCI TR-1 ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ARMUTÇUK TR-1 YENİ MAHALLE TR-1 ÇALTICAK TR-1 FIRDANLAR TR-2 FIRDANLAR TR-3 VE ÖZEL TRAFOLAR

27.04.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KİLLİK MAHALLESİ, SERİNYAYLA MAHALLESİ ALABAŞLI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

27.04.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI

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