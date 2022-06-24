25 - 26 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Haziran Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Haziran Cumartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Haziran Cumartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 25.06.2022 02:00 03:00 ARIZA ONARIM BAKIM ESKİ CAMİ, KOCAÇEŞME, MİTHATPAŞA, ZAFER, CUMHURİYET, BEŞEYLÜL MAHALLELERİ AYRICA TRAFİK UYARI İKAZ VE TREN YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI
- 25.06.2022 05:30 08:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAH. HACIHALİLLER MAH. HAMZABEYLİ MAH.AYVACIK MAH.ÇESMEBASI MAH.KAYADİBİ MAH. YUKARIÇOBANİSA MAH. KARAOĞLANLI MAH. SANCAKLI BOSKÖY MAH. SANCAKLI İĞDECİK MAH.SANCAKLI UZUNCINAR MAH. HARMANDALI MAHALLESİ VE CIVARINDAKI TÜM İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMALAR MASKİ İÇME SUYU DERİCİLER SİTESİ
- 25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 B KOLU
- 25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN, KONAK, TIRAZLAR, AŞAĞIKOÇAKLAR, EMCELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ, KONAK MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ VE AŞAĞIKOÇAKLAR MAHALLESİ
- 25.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ ÇULLU CADDESİ JANDARMA
- 25.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAZARKÖY, TEKELİOĞLU, EMİRHACILI, ELDELEK, ÇAVLU,KARAPINAR,ÇÖKELEK,HACIMUSALAR,ÖZLEM TARIM, APAŞ İHRACAT, ANKARA OFİS YEM, KWS TÜRK, DSİ REGÜLATÖR, PAKİŞ AMBALAJ VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 25.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM URGANLI MAHALLESİNİN; MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNİN; AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 25.06.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN YARINTI MEVKİİ, ATATÜRK MAHALLESİNİN MANİSA YOLU MEVKİİ, KARAOĞLANLI VE SANCAKLI BOZKÖY SINIRLARINDAKİ PAŞATIMARI MEVKİİ, ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 25.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. MAHMUTLAR MAH. ERTÜL YARDIM ÖZEL TR ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 25.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YEDİ EYLÜL MAHALLESİNİN; KURULTAY, ALTIN IRMAK, CUMHURİYET, BADEM, KELEBEK SOKAKLARI, TURAN MAHALLESİNİN; KILINÇ, BILDIRCIN, KUMRU, KUVAYİ MİLLİYE, ALPASLAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 25.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SANCAKLIÇEŞMEBAŞI MAHALLESİ KÖY İÇİ
- 25.06.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI YUKARI SART MAHALLESİ MEYDAN BÖLGESİ VE BU BÖLGEYE BAĞLI ALANLAR
- 25.06.2022 11:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ, İBRAHİMAGA, ŞEREMET, ŞEHİTLİOĞLU, PABUÇLU, MAHALLELERİ SOKAKLARI VE ÖZEL TRAFOLAR VE GESLER
- 25.06.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAPANCI, HASALAN, MERSİNDERE, ÇAYKÖY, KARAYAHŞİ,MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, ABALIOĞLU YEM, MNS TAVUKÇULUK, ACAR TARIM, ÖZKAHRAMANLAR, LİDER GIDA, BOSTAN TARIM, SAFİR BERRY TARIM ÜRÜNLERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 26.06.2022 07:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPÇUASIM-TUNCA- MUTLU-KAYNAK-AKMESCİT-DERE-İSHAKÇELEBİ-GEDİZ-KOCATEPE-BAYINDIRLIK-DİLŞEKER-AKINCILAR-İBRAHİMÇELEBİ-MERKEZEFENDİ-TEVFİKİYE-LALAPAŞA MAHALLELERİ TÜM İŞLETMELER VE SOKAKLAR
- 26.06.2022 08:30 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADNANMENDERS, TURGUT ÖZAL ŞEHİR HASTANESİ VE CİVARI
- 26.06.2022 08:30 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL MAHALLELERİ
- 26.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT, 75. YIL, LALELİ, MESİR, CUMHURİYET MAHALLELERİ
- 26.06.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞAHYAR MAHALLESİ
- 26.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALBAYRAK MAHALLESİNİN; SARUHAN, İNÖNÜ, YAYLA KAPI, ÖZTEKİN, DERELİ SOKAKLARI, BOZKURT MAHALLESİNİN TAMAMI, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; SART, KARAAĞAÇ, Ş. SAMET YILMAZ, BAYRAM, AYDEMİR SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ, SİTELER MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ
- 26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SİTELER MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ VE AŞAĞI KOÇAKLAR MAHALLESİ
- 26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DR. MEHMET AKARSU MAH. İSMAİL ÖZDAĞLAR SANAYİ SİTESİ. BEYAZIT MAH. AKYAR MEVKİİ. BALLICA MEVKİİ. REİSLER MAVKİİ. DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ.TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU. DOĞUŞ BETON ÖZEL ( TR-31 TR-30 TR-1 TR-37 REİSLER TR-26/B TR-26/C TR - 27 TR-26/A TR-26 TR-29 TR-28)
- 26.06.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZYURT MAHALLESİNİN TAMAMI, YILDIRIM MAHALLESİNİN BİR KISMI, İSTİKLAL MAHALLESİNİN; ATATÜRK BULVARI, EREN BÜLBÜL, KEKLİK SOKAKLARI, TURAN MAHALLESİNİN; BILDIRCIN, BADEM, AKÇAKMAK, YAPINCAK, CESUR SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 26.06.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM 4 EYLÜL MAHALLESİ MAHMUT DEDE CADDESİ SU DEPOSU MEVKİİ
- 26.06.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRONOS MAHALLESİ
- 26.06.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIBEY MAHALLESİ ZEYTİNÇAY KÜMEEVLERİ
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