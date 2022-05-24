24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mayıs Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENLİ BAHÇEDERE KOZLUCA OSMANİYE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ, ÖZBİR HAYVANCILIK, ÇELEN BLOK, ÇİTAS ÇİVİ, KISMET KREMİT, ÖZSERVET TOPRAK, TREND GRUP MADENCİLİK, KÜTAŞ ZİRAAT, SARDES GIDA VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA KOOPARATİFLERİ ÖZEL TRAFOLARI, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI VE TİCARETHANELER

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1516-1519-1514-1523-1518 SOKAKLAR

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

24.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN YARINTI MEVKİİ, ATATÜRK MAHALLESİNİN MANİSA YOLU MEVKİİ, KARAOĞLANLI VE SANCAKLI BOZKÖY SINIRLARINDAKİ PAŞATIMARI MEVKİİ, ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMZABEYLİ MAHALLESİ

24.05.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MÜTEVELLİ MAHALLESİ KÖY İÇİ İŞLETME VE TARIM SULAMALAR.

24.05.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ

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