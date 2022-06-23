23 - 24 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Haziran Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ

23.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 269-270/1-270/2 SOKAKLAR

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR MAHALLESİNE BAĞLI BAHÇEARASI MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ VE DEĞİRMENDERE MEVKİİ

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALLAHDİYEN VE GÖKKÖY MAHALLELERİ TAMAMI

23.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 TAMAMI

23.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHALİLLER MAHALLESİ

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VODOFONE ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜMELE SULAMA ÖZEL TR KIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR KIZILCA MAH. HÜDÜK MAH. AHATLAR MAH. KARAİSALAR MAH. AHMETLER MAH. SELÇUK GELEN ÖZEL TR TURKCELL ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜMELE MAH. BOZÇATLI MAH. ÜŞÜMÜŞ TR-1 MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR

24.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HARMANDALI MAHALLESİ ALİ KURUT MEVKİİ VE CİVARI

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

24.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 MASKİ BADEMLİ İÇME SUYU ÖZEL TR TURKCELL HAMİDİYE ÖZEL TR İSMAİL SERT ÖZEL TR

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DİNDARLI,KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI, ALEMŞAHLI MAHALLELERİ, DADAĞLI MAHALLESİ OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

24.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİ

24.06.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAHALLESİ SERT CD. ÇETİN GÖRGÜ CD. ORTANCA SK İSTİKBAL SK. İREM SK. SENA SK. TÜTÜN SK. KUTUP SK. SERAY SK. VE CİVARLARI

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYPINAR, YENİKÖY, BAŞLIOĞLU, ŞİRİNYER, MUSLUKGEDİĞİ, KESKİNLER, BAŞLAR MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER

24.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜVELİ GÜZELYURT MAH. GÜVELİ MAH. KÖYLÜCE MAH. TAŞOKÇULAR MAH. DEMİRCİ KÖY MAHALLESİ VE MASKİ SU ÖZEL

24.06.2022 09:30 12:30 TESİS ÇALIŞMASI HACIBEKTAŞ MAHALLESİ GÜMÜŞ ÇAYI CİVARI VE GİRİŞ BÖLGESİ CİVARI

24.06.2022 14:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ, GAFFAROKAN, ZAFER, YEŞİLYURT, ÖZYURT, BAHÇECİK, KELİ, KARAAĞAÇ MAHALLELERİ FESTİVA, FRİDA KURŞUNLU, ÖZKUL, ŞENDİL OTO, AKBAŞLAR OTELCİLİK, SALİHLİ KURŞUNLU PİNİK ALANI, TALAT ZURNACI MESLEK LİSESİ, KURUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, TİCARETHANELER, TRAFİK VE DEVLET DEMİR YOLU GEÇİŞ UYARI İKAZ SSİNYALİZASYONLARI

Haberler.com - Gündem