22 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Nisan Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22.04.2022 00:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI MAHALLESİ

22.04.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAPAKLI MEVKİNDE BULUNAN KESKİNER ÇİFTLİKLERİ, K MADENCİLİK, UMKA OTOMATİV, ADALA YAZLABAĞ MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER

22.04.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 192 SOKAK SONU KARAHALLILAR YAĞ FABRİKASI,BASIN SOKAK SOMA KAVŞAĞI,AKHİSAR BERGAMA YOLU GİRİŞİ,BALIKESİR MANİSA KARAYOLU,AKHİSAR SINDIRGI YOLU SELÇUK REST.GÜRLÜOĞLU,TALHA YILMAZ VE TAŞKIRANLAR KUZU ÇEVİRME RAMİZ TURİZM VE 374 SOKAK SONU SERPME EVLER VE CİVARLARI

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

22.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ KÜÇÜKÇAY İÇİ SK, FABRİKA, CAMBAZ, AKAY, UMUT, KUTULUŞ, ŞAHANE, REVİR, DURMUŞ, BÜLBÜL, BARIŞ, BAHÇE, KARAKOL SK, ZÜBEYDE HANIM CD VE İSTASYON CADDESİ

22.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5361,5359,5369,5320,5363,5361,5371,5377,5320,5332,5330,5351,5353, 5349,5306,5351 SOKAKLAR, VALİ AZİZ BEY CD.VE BAHRİ SARITEPE CD.

22.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75.YIL MAHALLESİ 5385, 5387, 5322, 5381, 5326, 5391 SOKAKLAR

22.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI 21-23 SOKAKLAR

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELÇİKLİ-PAZARYOLU-KARAPINAR-OVA-KADIDAĞ-ULUYOL-ÇANAKÇI-YUKARIDOLMA-YAYKIN-AŞAĞIDOLMA-KADIDAĞ OVA-GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ-TÜTENLİ-MUSALAR VE TEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI ,BENZİN İSTASYONLARI, SULAMA KOOP, İŞLETMELER

22.04.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ 4229, 4231, 4218, 4258, 4227 SOKAKLAR VE OKUL CADDESİ

22.04.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SPİL MAHALLESİ 4308, 4318, 4301, 4303, 4309, 4307, 4313, 4321, 4319, 4323, 4325, 4312, 4314 SOKAKLAR

22.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; SETÜSTÜ, KÜBRA, VOLKAN, ADALI, BARUT, ÇAĞLAR, NAR, OLGUN, UYGUN, MEŞALE, KISA, ÖZGEN SOKAKLARI, ATATÜRK MAHALLESİNİN; ACIBADEM, KEMALPAŞA, DEMİRCİ, ZEYBEK, TUĞ, GÜLTEKİN, BAYRAKLI, KOÇAK, ALAÇAM, BECEREN, BATMAZ, ESEN, İMREN, AKINCI, KIVANÇ SOKAKLARI VE CİVARLARI.

22.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN; NAMIK KEMAL CD., ŞEKER, AKÇA, ÜNLÜ, GÜVERCİN, GÜLİSTAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.

22.04.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI KILCANLAR TR-1 KILCANLAR GÖLCÜK TR-1 ERSİN KENAR ÖZEL TR

22.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUARDİYE MAHALLESİNE BAĞLI 8 VE 31 SOKAKLAR SİTELER BÖLGESİ

22.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI 1-3-6- SOKAKLAR SİTELER BÖLGESİ

22.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI 21-42 SOKAKLAR

22.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ AYVALIK-KARAKOL-BAHÇE-UYUMAZ-ZÜMRÜT-GÖKSU-DÜZYOL SOKAKLAR MANİSA CAD.

22.04.2022 13:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KUYUCAK KARAPINAR TR-1

22.04.2022 14:00 16:30 TESİS ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİNİN TÜMÜ, TURGUTLAR MAHALLESİNİN; ÖZGÜN, ÇAĞLAYAN, DİKİCİLER, BAĞCILAR, TEKİN SOKAKLARI VE CİVARLARI.

22.04.2022 16:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT, 75. YIL, LALELİ, MESİR, CUMHURİYET HAFSA SULTAN MAHALLELERİ

22.04.2022 17:00 19:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİ, TURGUTLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ALBAYRAK, YİĞİTLER, ÖZYURT, İSTİKLAL MAHALLESİNİN BİR KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİNİN; ÖZGÜN, İLKNUR, DİKİCİLER, ÇAĞLAYAN, MENTEŞ, MEZARLIK, ARAS SOKAKLARI VE CİVARLARI.

22.04.2022 23:00 00:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT, 75. YIL, LALELİ, MESİR, CUMHURİYET HAFSA SULTAN MAHALLELERİ

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