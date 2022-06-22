22 - 23 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Haziran Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

22.06.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÜÇPINAR MAHALLESİ VERİCİLER TAVUK CİFTLİKLERİ

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 TAMAMI

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHADIR, BAHÇELİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALLELERİ

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, GÜRSU MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

22.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İCİKLER MAHALLESİ VE MASKİ İÇMESUYU ÖZEL

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAKLACI MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇEVRESİ

22.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELÇİKLİ MAHALLESİ GİRİŞİ TR-1 A KOLU SAĞLIK OCAĞI VE CİVARLARI

22.06.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TÜRKCELL VODAFONE AVEA ÖZEL TRAFOLAR

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ

23.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 269-270/1-270/2 SOKAKLAR

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVŞAR MAHALLESİNE BAĞLI BAHÇEARASI MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ VE DEĞİRMENDERE MEVKİİ

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALLAHDİYEN VE GÖKKÖY MAHALLELERİ TAMAMI

23.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ TR 1 TAMAMI

23.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIHALİLLER MAHALLESİ

23.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VODOFONE ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜMELE SULAMA ÖZEL TR KIZILCA İÇME SUYU ÖZEL TR KIZILCA MAH. HÜDÜK MAH. AHATLAR MAH. KARAİSALAR MAH. AHMETLER MAH. SELÇUK GELEN ÖZEL TR TURKCELL ÜŞÜMÜŞ ÖZEL TR GÜMELE MAH. BOZÇATLI MAH. ÜŞÜMÜŞ TR-1 MASKİ BOZÇATLI İÇME SUYU ÖZEL TR MASKİ HÜDÜK ÖZEL TR

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