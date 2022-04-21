21 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Nisan Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ



21.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUALAR MH,DEVLETHAN MH,BONCUKLU MHVAKIFLI MH,NALDÖKEN MH,AKÇAAVLU MH,URUZLAR MH,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MASKİ URUZLAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ZEKERİYYA ÖZEN - İBRAHİM KEPİR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AKÇAAVLU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MASKİ SEVİŞLER İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,YUSUF BİLİCİ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ DUALAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,UZUNAHIR MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,PİRAHMET MH,ÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA (ALİ SAPAN)

21.04.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU VE TORUNLU BARIŞ MAHALLESİNİN TAMAMI, ÖZ SERVET TOPRAK SANAYİ, KÜTAŞ ZİRAAT, OPERATÖR BAZ İSTASYONLARI SARDES GIDA VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER

21.04.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI HAMİDİYE MAHALLESİ:OĞUL SK,VEFA SK,SAHİL SK,BURÇİN SK,ÖLEN SK,BURÇAK SK,ŞEHİTLİK SK,KUĞU SK,GÜLENDAM SK,HİLAL SK,KUĞU SK

21.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI AKÇAPINAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ETESAN TRAFOLARI, HAYAL ÖZKAN, DURMUŞ AKCAN, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET KUTLU VE ARK., ERTAV OTOMOTİV, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYONU VE CİVARLARI.

21.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI URGANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI, MERA MEVKİİ ÖZEL TRAFOLARI, KARAKÖY MAHALLESİNDEKİ KEMAL DOĞRU VE ARK., ZEKİ BOZTAŞ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, KARKIN MAHALLESİNDEKİ AYŞE ORHAN VE ARK., M. ALİ KARADENİZ VE ARK., MEHMET BALKIZ VE ARK. ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

21.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

21.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİ KÜÇÜKÇAY İÇİ SK, FABRİKA, CAMBAZ, AKAY, UMUT, KUTULUŞ, ŞAHANE, REVİR, DURMUŞ, BÜLBÜL, BARIŞ, BAHÇE, KARAKOL SK, ZÜBEYDE HANIM CD VE İSTASYON CADDESİ

21.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAĞRAKÇI VE ARIZ MAHALLELERİ SARIDEDE MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU TESİSİ VE CİVARLARI

21.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCAÇEŞME MAHALLESİNE BAĞLI DİBAK CADDESİ, 36,23,34,38,63,65,27,48 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER

21.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ MİMARSİNAN BULV.

21.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAH.4729,4754,4717,4800,4813,4815,4827,4810,4812,4816,4820,4822 SOKAKLAR

21.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAH.4748,4717,4754,4744,4715,4742,4719,4728,4730,YAYLA SK. VE BAHTİYAR TOSUNBAŞ CAD.

21.04.2022 10:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI KARASELENDİ ŞEHİRLİOĞLU AKÇAKERTİL ÇORTAK SATILMIŞ DEDELER YAĞCI TAVAK OMURLAR HAVAOGLU MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

21.04.2022 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİ, İKİOLUK,SARISU, ÖKÜZCÜK, EŞELER, BAĞKUZU, DEMİRTEPE, ALANBAŞI, GÖZTEPE VE HAMİTDAMLARI MEVKİLERİ

21.04.2022 11:30 13:30 TESİS ÇALIŞMASI İNÖNÜ MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CAD. DAMLA SOK. ŞERİF AYTAÇ SOK. AZRA SOK. SEYİT AKMAN SOK. AKÇA SOK. FURKAN SOK. VE CİVARLARI

21.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3910-3309-3907-3914-3911-3913-3912 SOKAKLAR SEKİZEYLÜL CAD.

21.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3900-3311-3913-3909-3912 SOKAKLAR

21.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MERKEZFENDİ MAHALLESİ 3905-3908 SOKAKLAR İZMİR CAD.

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