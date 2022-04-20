20 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, FARİNA UN, DOĞAL HAYAT PETROL, AYKUT BLOK, DÖVMAK ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAPAKLI MAHALLESİ TAMAMI YILDIZ MERMER,KESKİNOĞLU,İBRAHİM BEYİNLİ MOBİLYA,KARÖELİK,KURTULUŞ YAĞ,DAYISAN,AKHİSAR MERMER,ERİŞSAN BETON,MASKİ KARAYAĞCI OLİVENA,MANİSA MADEN KARAYAĞCI-FIRINLI-AKÇEŞME-ILICAKSU-IŞIKKÖY VE MEHMET ÇETİN TST

20.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4706-4723-4704-4712-4702 SOKAKLAR

20.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAH.KÜÇÜKÇAY İÇİ SK.FABRİKA.CAMBAZ.AKAY.UMUT.KUTULUŞ,ŞAHANE,REVİR,DURMUŞ,BÜLBÜL,BARIŞ,BAHÇE,KARAKOL SK,ZÜBEYDE HANIM CD. VE İSTASYON CADDESİ

20.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAH.4729,4754,4717,4800,4813,4815,4827,4810,4812,4816,4820,4822 SOKAKLAR

20.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

20.04.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM RIFAT KARACA CD. DİKMEN SOK VELİ KOŞER SOK HASAN ÇAVUŞ SOK DR ATIF İKİZ SOK FETİH SOK TÜRKALİ SOK TUĞÇE SOK VE CİVARLARI

20.04.2022 11:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: ŞERİF AYTAÇ SK BİR BÖLÜMÜ,EMİN ALİ ÖZGÜR CD BİR BÖLÜMÜ,ANKA SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,YÜKSEL SK,HASAN UYAR SK,ARDA SK,HÜRREM SK,YİĞİT SK,ŞİMŞEK SK,MEHMET ALİ ENGİN SK,TAMER SK,BATIN SK,GÖKSU SK,AKAY SK,Ş.POLİS HALİL TAŞÇI SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ

20.04.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAHALLESİ GAZİ OSMAN PAŞA CAD. DAMLA SOK. ŞERİF AYTAÇ SOK. AZRA SOK. SEYİT AKMAN SOK. AKÇA SOK. FURKAN SOK. VE CİVARLARI

20.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEÇİLİKÖY MAHALLESİ 5615-5617-5619-5611-5616-5614 SOKAKLAR

20.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TUNCA MAHALLESİ 3007-2800 SOKAKLAR KURTULUŞ CAD. İZMİR CAD.

Haberler.com - Gündem