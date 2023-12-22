2.Sayfa programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. 2.Sayfa'nın bugünkü konuğu oyuncu Özlem Savaş oldu. Arama motorlarında Özlem Savaş kimdir sorgulatılıyor. Ünlü oyuncunun gençliği merak konusu oldu. Peki, 2.Sayfa konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş gençliği! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR?

Özlem Savaş, 15 Ekim 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Kız Lisesi'ne kabul edilen Özlem Savaş, o dönemde babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmek zorunda kaldığı için eğitimini orada sürdürmüştür. İstanbul'a dönüşünde, eğitimine Şişli Terakki Lisesi'nde devam eden Savaş, bu dönemde matematik ve fizik alanında TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Özlem Savaş, üniversite yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte "Salıncakta Üç Kişi" adlı filmde rol almıştır.

ÖZLEM SAVAŞ HANGİ FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Savaş, "Bir Yalan Çemberi", "Çıplak Ayak", "Ağır Roman", "Kaç Baba Kaç", "Gecenin Kulları" gibi oyunlarda rol almıştır. Sinemaya adım attıktan sonra Tunç Başaran'ın yönettiği "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Sekizinci Saat", "Manisa Tarzanı" gibi filmlerde yer almıştır.

2008 yılında "Avanak Kuzenler" filminde Alp Kırşan, Yağmur Atacan, Paşhan Yılmazel, Fatma Toptaş, Erdal Tosun, Tuluğ Çizgen, Hakan Bilgin ile birlikte rol almıştır.