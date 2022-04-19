19 Nisan Manisa elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Nisan Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Nisan'da Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Nisan Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4472,4407,4456 VE 4475 SOKAKLAR
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4401,4460 SOKAKLAR
- 19.04.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLI UZUNCINAR MAHALLESİ
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 396-397-395-394-409-211-410-412-415-419-429-456-490-485-491-434-452-437-436-433-448-438-439-440-411-442-445-425- SOKAKLAR VE İHSAN SABIRLI,ONTAN KONUTLARI ÖZEL EGE DİYALİZ MERKEZİ VE CİVARLARI
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİKÖY-AYANLAR-KILCANLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI ( TR-49, SAZKÖY TARIMSAL SULAMA TR-12)
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-DURASIL-KARASUNNE-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES VE CİVARLARI
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI VE MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; SETÜSTÜ, 2. ÇAM, KÜBRA VE VOLKAN SOKAKLARI, BİRYİĞİT HAYVANCILIK, MEHMET KAYA, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.04.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MALKOCA TR-1 BOYALI DANDA MAH.TR-1 HACIHIDIR KİREMİTLİKUYU TR-1 DALKARA TR-1 MASKİ DALKARA İÇME SUYU ÖZEL TR YAKAKÖY ULUPINAR TR-1 ESKİ TEPEKÖY TR-1 YAKAKÖY ULUPINAR TR-2 YAKAKÖY ULUPINAR TR-3 DALKARA KARAPINAR TR-1 NEZAKET BAYDEMİR ÖZEL TR ESKİ TEPEKÖY TR-2 MERKEZ TEPE TR-1 MERKEZ TEPE TR-2 MEHMET KÖSEM ÖZEL TR
- 19.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYURT MAHALLESİ 5717-5719-5729-5714 SOKAKLAR TANTOLOS CAD. İNGALSTAD BUL.
- 19.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ 5326-5399-5334-5401-5324-5395 SOKAKLAR VALİAZİZBEY CAD. MEHMET A.ERSOY CAD. TANTOLOS CAD.
- 19.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5719-5715-5713-5701-5723 SOKAKLAR BİRLİK CAD.TARZAN BULV.
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MURADİYE MAH.KÜÇÜKÇAY İÇİ SK.FABRİKA.CAMBAZ.AKAY.UMUT.KUTULUŞ,ŞAHANE,REVİR,DURMUŞ,BÜLBÜL,BARIŞ,BAHÇE,KARAKOL SK,ZÜBEYDE HANIM CD. VE İSTASYON CADDESİ
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUTLU MAH. VE LALAPAŞA MH.3700,3603,3514,3608,3605,3606,3501,3707,3608,3508,3728,3711,3611,3724,3722,3720 VE CENGİZ SOKAKLAR
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAH.4743,4745,4758,4747,4749,4754,4751,4900,4915,4913,4816,4820,4911,4909,4841,4800,4812 SOKAKLAR
- 19.04.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI TR-16
- 19.04.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILLI MAHALLESİ TAMAMI GÖKTAŞ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5791-5774-5770-5772 SOKAKLAR SÜRMENE CAD.
- 19.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5801-5768 SOK. SÜRMEN CAD.
- 19.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5789 SOKAK MUHZİN YAZICIOĞLU CAD. BİRLİK CAD.
- 19.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5741-5811 SOKAKLAR 19 MAYIS BULV.
- 19.04.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5057-5050 SOKAKLAR