19 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 19 Nisan Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Nisan'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Nisan Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.04.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE,ZAFERTEPE MAHALLELERİ
- 19.04.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ VE CİVARI,AYSİ MOBİLYA,KONTÜR TÜTÜN
- 19.04.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ VE CİVARI,OTO PLAZA
- 19.04.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,KUBİLAY CADDESİ,7302,7306 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ,MUSTAFA KEMAL MAHALLELERİ,694 SOKAK VE CİVARI
- 19.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 1.KADRİYE,2. KADRİYE,ZAFERTEPE,KOCATEPE,TINAZTEPE,ÇİMENTEPE,DUATEPE MAHALLELERİ, 540,565,572,577,595,598,599,600,600/1,604,606,607,608,609,610,619, 632,633,634,635,679,681,681/1, 682,683,683/1,684,685,686,687,688,690,690/1,691, 693,740 SOKAKLAR VE CİVARI
- 19.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması FATIH MAH. TM-1 5/2 NUMARALI ÇAMURLUK TRAFOSU
- 19.04.2022 09:00 14:00 AG Arıza Bakım Onarım ŞIFNE MAHALLESI 6001 SOKAK KISMEN, 6300, 6303, 6305, 6306, 6312, 6329 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-470 B KOLU
- 19.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İSMET İNÖNÜ MAHALLESI 2103, 2105, 2123, 2126, 2162, 2163, 2164 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-225
- 19.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım KÖSEDERE -TR-2 KÖSEDERE KÖYÜ BIR KISMI , KÜMEEVLER
- 19.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SOĞUKPINAR MH. ÇELEBIYAKA MEVKI. 262/1SK. 278/5 SK. 278/6 SK. 250 SK. 252 SK. 255 SK. 256 SK. 259/2 SK. 259/7 SK. 259/6 SK. 278 SK. İNÖNÜ CD. 257 SK. 278/2 SK. 246/2 SK 254 SK. 258/1 SK. 259/3 SK. 278/1 SK. 278/3 SK. 278/4 SK. 278/7 SK. 251 SK. 259/8 SK. 248 SK. 249 SK. 253 SK. 258 SK. 259/1 SK. 259/4 SK. 259/5 SK. 502 SK. 259 SOKAK VE CIVARLARI TR-19 B KOLU
- 19.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BAŞKÖY MAH. MAŞAT MEVKII TR-1
- 19.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DEMIRCILER MAH. (SAHIL) TR-2
- 19.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 144, 143, 149, 151, 153, 147, 3141, 142, 139 SOKAKLARI, ATATÜRK, YALI CADDELERİ VE CİVARLARI
- 19.04.2022 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE TUZÇULLU VE SÜZBEYLİ MAHALLELERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER, İZ-SU POMPALARI VE CİVARLARI
- 19.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1 (HATBAŞI)
- 19.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KABAKUM MAHALLESİ BANKACILAR 3, 4, 5, 35, 37, 39, 32, 31 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 19.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım YEDIEYLÜL MAHALLESI 5544,5546,5548,5567 SOKAKLAR VE CIVARI KÜÇÜK SANAYI TR-114
- 19.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 174, 176, 150, 162, 167, 163 SOKAKLARI, İZMİR ÇANAKKALE YOLU, FEVZİPAŞA CADDESİ VE CİVARLARI
- 19.04.2022 18:00 19:00 OG VİNÇ GEÇİŞİ NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI, BATI BETON LİMAN ÖZEL TR, ANT ÖZEL TR, SOCAR ÖZEL TR-1, OPET DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, URLA MAKİNA ÖZEL TR, ODAK İNŞAAT ÖZEL TR, TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş, TEİAŞ 3. İLETİM ALİAĞA İŞLETME MÜD. ÖZEL, SAMURLU TR-1, SAMURLU TR-2, ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, KANTAR ÖZEL TR, KARDEMİR DM, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, TURKCELL ÖZEL, TEKNOPET ÖZEL TR, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, KARBON ARAY ÖZEL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, KELEŞ ONAT ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, İSMET GİDİCİ ÖZEL TR, NEMPORT C SAHASI ÖZEL TR, NEMPORT ÖZEL TR-APM TERMİNALLERİ LİMAN İŞLETME ÖZEL TR, TSGİ İNŞAAT ÖZEL TR, SCR GAYRİMENKUL ÖZEL TR, SCR KÖK, SCR MÜŞAVİRLİK VE İNŞAAT A.Ş.ÖZEL TR VE CİVARLARI