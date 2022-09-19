19 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Eylül Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 19 Eylül Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Eylül Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 19.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ, KADIDAĞ, ÇANAKÇI, AŞAĞI-YUKARI DOLMA, YAYKIN, GÖKÇEAHMET, TÜTENLİ, YİĞİTALİ, ULUYOLTEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI-SULAMA KOOP-BENZİNLİKLER-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, İŞLETMELER, ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 19.09.2022 08:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 450-123-396-214 SOKAK VE CİVARLARI,METEOROLOJİ,İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI,ORMAN İŞLETME,İLÇE TARIM VE CİVARLARI ÖNDER YAMANEL ZEYTİN BORSASI,HAL BİNASI,GALERİCİLER SİTESİ,CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ,ANADOLU LİSESİ ,ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZEL,ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ ÖZEL,FEVZİ KESKİNOĞLU ANADOLU LİSESİ ÖZEL,AKHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR,AKHİSAR BELD YÜZME HAVUZU VE KESKİNOĞLU YEM-KESKİNOĞLU GÜBRE
- 19.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK,OĞUL SK,BURÇİN SK,BURÇAK SK,ÖLEN SK,ÜRÜN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DR ÇELİKBİLEK SK VE CİVARI,ŞEHİT KOMİSER ER ABDİL GÜNDOĞAN SK VE CİVARI,TEĞMEN OSMAN SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,DR AHMET SK VE CİVARI,HAMİDİYE MH: SEHER SK VE CİVARI,BALDIRLAR SK,MEHMETÇİK SK,ATATÜRK MH:SEZER SK,KÜLTÜR SK VE CİVARI,KESKİN SK VE CİVARI,RIFAT KARACA CD BİR BÖLÜMÜ,VEHBİ TÜZEL CD BİR BÖLÜMÜ,EKREM SK,ALTAY SK,CAMCILAR SK,VELİ HOCA SK,ŞEHİT ER FEVZİ ZORLU SK,VELİ KOŞER SK VE CİVARI,AKARSU SK,ŞEHİT ASTEĞMEN ERDOĞAN YENİ SK VE CİVARI,ÖĞRETMEN SALİM ÖRGE SK,İHSAN KUTLUSOY SK,BALKAN SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD BİR BÖLÜMÜ,SUR SK,BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,YAREN SK,BİRGİN SK,NİHAT DANIŞMENT MH:BAĞLAR CD BİR BÖLÜMÜ,M.KURAL SK,ÇELİK SK,HAZAR SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,TACİK SK,TUANA SK,İREM SK,ULUDAĞ SK,NİSAN SK,MERİDYEN SK,ORTANCA SK,İSTİKBAL SK,SENA SK,TÜRKMEN CD,FERHAT SK,ASLI SK,TÜTÜN SK,OYA SK,13 EYLÜL MH:KÖSE SK BİR BÖLÜMÜ,DEĞİRMEN CD BİR BÖLÜMÜ,M.SEREN SK,BONCUKLU SK,MEHMET KURT SK,AYGÖREN SK,ÖZTAŞLI SK,KURS SK,ÖKLÜ SK,GÜLER SK,VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İRFAN ÖZDEM ÖZEL TRAFOSU
- 19.09.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ İNDEL, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, GANEVLİ, DELİBAŞLI, KAPLAN, EKOSTAR MEYVECİLİK, ALSANCAK ENERJİ, ANKA PARTNERS TARIM, TRT JANDARMA ÜŞÜMÜŞ VERİCİLER, MANZARA TARIM, LAVA TARIM, ALANAR MEYVECİLİK, BAKLAN MEYVECİLİK VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ KUYUCAK MAHALLESİ SÖĞÜTALAN MAHALLESİ BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ, FATİH MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ BAHÇELERBAŞI CD. CUMHURİYET CD. SAKARYA CD. MEKTEP CD. KUYUCAK CD. KALE ARKASI SK.FEVZİ PAŞA CD. ATATÜRK BLV. SEKİNE EVREN CD.
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TR-4 BÖLGESİ
- 19.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHADIR, SARIÇAM, ÇALTEPE, SARISIĞIRLI, HATIPLAR, AYDINLAR MAHALLELERİ İLE TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER.
- 19.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACIALİLER SUBAŞI DELEMENLER GİRELLİ MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 309-316 SK VE CİVARLARI
- 19.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 167/1 SK VE CİVARLARI
- 19.09.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ,KADIDAĞ,ÇANAKÇI,AŞAĞI-YUKARI DOLMA,YAYKIN,GÖKÇEAHMET,TÜTENLİ,YİĞİTALİ,ULUYOLTEKEPINAR MAHALLELERİ VE BAZ İSTASYONLARI-SULAMA KOOP-BENZİNLİKLER-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ ,İŞLETMELER,ÖZEL TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 19.09.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MH: YÜKSEL SK,EMİN ALİ ÖZGÜR CD VE CİVARI,TAMER SK,MUSTAFA SAĞLAM SK,ŞERİF AYTAÇ SK VE CİVARI,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK VE CİVARI,DUYGU SK,TURGUT ÖZAL CD BİR BÖLÜMÜ,KAMELYA SK,DUMLUPINAR SK,HAMİDİYE MH: VEFA SK,SAHİL SK,ŞEHİT ÖMER HALİ
- 20.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; KARAÇAY, HACI ZEYNEL, DERELİ, CANDEĞDİ, FİDANLIK, PEHLİVAN, AYDINLIK, BUSE, ÇİLER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMİTLİ MAHALLESİ GEBELER MAHALLESİ SİLEDİK MAHALLESİ YAĞMURLU MAHALLESİ YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEYH SİNAN MAHALLESİ, ESENTEPE MAHALLESİ, SARISU MAHALLESİ, SOĞUKSU MAHALLESİ, SAKARYA MAHALLESİ VE HACIBEY MAHALLESİ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEĞENOBA UZUNALAN MAHALLESİ
- 20.09.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM REŞATBEY MAHALLESİ 169-170-162-186-163-161-160-329-188-176-190-189 SK PAZAR PAZARI VE CİVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HEYBELİ VE BEDELLER MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA BÖLGELERİ.
- 20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOYGAR, YUVACALI, KASAPLI, MATARLI, TÜRKMEN MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 192-790-794-755-784-613 SK VE CİVARLARI
- 20.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REŞATBEY MAHALLESİ 366-167-597 SK RİNG YOLU CİVARI
- 21.09.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT MAHLLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ (DM 12 TR 2 ÇIKIŞI)
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ (DM 12 TR 4 ÇIKIŞI)
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ HAL BÖLGESİ, ESKİ GARAJ BÖLGESİ, PAZARYERİ BÖLGESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ KOÇU İNŞAAT VE ÇEVRESİ
- 21.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SÜLEYMANLI MAHALLESİ MÜRSEL PAŞA CD,HÜRRİYET CD,ZAMBAK SK,KOCANALI SK,PAŞALI SK,ZÜBEYDE HANIM CD,KAVRACI SK,GAZİ OSMAN PAŞA CD,REŞATBEY CD,SAKARYA CD,ŞERİFAĞA SK,5 EYLÜL CD,CENGİZ TOPEL SK,MİLİNGE YOLU,SÜLEYMANLI MASKİ İÇME SUYU TESİSİ,ÖZYILMAZ ZEYTİNCİLİK VE CİVARLARI
- 21.09.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ALANDAMLARI EBA TARIM ÖZEL TR BÖLÜKPAŞA MEVKİİ. CABARLAR MEVKİİ. NEDİNA TARIM GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR KÖREKE MAH. HASAN TAHSİN KARABİBER ÖZEL TR ERHAN KUM ÖZEL TR KÜREKÇİ BEKİREFE MEVKİ. TEKOM TURİZM VE İLETİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TR ROTA MADEN TAR.HAY.AŞ.N.A ÖZEL TR-1 PRUNUS TARIM YATIRIMLARI SAN. ÖZEL TR-1 OSMANLAR MAH. DAVUT ERTAŞ ÖZEL TR TÜPÜLER KEPEZ MEVKİ. TAŞKÖPRÜ KILCANLAR OVALILAR MEVKİ. PRUNUS ÖZEL TR-2 KALABAK MAH. AYLİN SUNGUR ÖZEL TR ROTA MADENCİLİK ÖZEL TR